Arón Piper y Georgina Amorós, sobre la polémica de cuerpos normativos en ‘Élite’: “Es una serie aspiracional…”

Código Emperador se estrena el 18 de marzo en cines, con un reparto que encabeza Luis Tosar y que completan otros nombres como María Botto, Denis Gómez, Georgina Amorós o Arón Piper, entre otros. En LOS40 hemos hablado con los tres últimos sobre todas las claves de la película, así como la responsabilidad que tienen con la fama. Aunque también había un tema candente que quisimos tratar.

Y es que a mediados del pasado mes de febrero, Fotogramas publicó un artículo que revolucionó las redes sociales y la opinión de muchos espectadores de Élite. Con el título "¿Por qué en la diversidad de la serie de Netflix no caben todos los cuerpos?", el medio se puso en contacto con Carlos Montero, uno de los creadores de la serie, para descubrir por qué todos los cuerpos de la serie son normativos.

Él, muy generoso en sus respuestas, dio amplias explicaciones al respecto. "Yo te diría que los cuerpos de 'Élite' no son normativos. Son lo contrario. Son cuerpos a los que aspiramos, ya sea para parecernos a ellos o para acostarnos con ellos. ¿Cuáles son las razones de mostrar estos cuerpos y no los de verdad? Pues los mismos de estar contado una élite española que tampoco existe. Es una estilización, una idealización. Igual que muestro piscinas y casas de ensueño, muestro también cuerpos de ensueño", contaba para el medio de cine.

Es verdad que 'Élite' es una serie aspiracional, siempre lo ha sido, y lo mismo se refiere a eso

Ahora en LOS40 hemos querido preguntar a dos de los actores de dicha serie su opinión al respecto, sobre el tema de solo mostrar esos cuerpos "de ensueño". Aunque Piper dijo no haberse enterado de nada cuando sucedió, Georgina sí estaba algo enterada y no dudó en contestar: "Es verdad que Élite es una serie aspiracional, siempre lo ha sido, y lo mismo se refiere a eso".

Además, aclaró que "a veces lo que dices se puede malinterpretar, o cambiar un poco", sobre las declaraciones que dio Montero en el también revista.

Sobre la representación de otros cuerpos

En la entrevista del co-creador de la serie, él mismo contaba cómo le gustaba escribir con aspiración a tener un producto sexy. Sobre Euphoria, la serie de HBO Max, se preguntó por qué tenía críticas más óptimas si él reivindica la alegría del deseo sin mostrar escenas de drogas o desnudez tan explícitas como la ficción protagonizada por Zendaya. Precisamente, en esa temática se le volvió a preguntar por si podría haber cabida a cuerpos más diversos de los ya mostrados en la serie.

"Espero que sí, que quepan, claro. ¿Tengo que hacerlo yo? Pues no lo sé. ¿Hay gordos sexys? Ya te digo yo que sí que tengo mi público. Pero yo con verme en el espejo ya tengo bastante. ¿Para qué hacerle pasar a los espectadores por el mal trago de verme en la ducha?", contestaba a Fotogramas. Sobre el impacto de una representación en una serie de tal audiencia como Élite, también habló claro: "Fíjate que me parece un tanto ingenuo esto. Es darle a la ficción un poder que tal vez tenga pero en muy pequeña medida [...] Dudo que yo posea la capacidad de decirle a un gordo que es sexy. Se lo puedo decir, pero ya que se lo crea... Pero oye, a lo mejor es cuestión de probar. No me cierro a nada".

Aunque no descartó la posibilidad de incluir otros cuerpos al guion en futuras temporadas, sus declaraciones dejaron claro que la representación no tenía prácticamente poder en su audiencia... ¿O sí? Teniendo en cuenta que Arón Piper interpreta a un chico gay enamorado de un chico musulmán (Omar Ayuso) y Georgina Amorós a una chica humilde frustrada por su clase social que llega a mostrar la valentía de querer denunciar un abuso, la pregunta era obligada: ¿Han notado ellos en primera persona algún impacto en los espectadores con la representación que hacen con sus papeles?

Al ser una serie dirigida a un público más joven, la mente de una persona más joven está creciendo y buscando su personalidad, sí que ha tenido un gran efecto, la han visto muchos jóvenes



"Yo creo que sí, ¿no? Al ser una serie dirigida a un público más joven, la mente de una persona más joven está ahí creciendo y buscando su personalidad, sí que ha tenido un gran efecto, la han visto muchos jóvenes", contestaba Piper. Amorós, por su parte, también tiraba de anécdota para hablar de la repercusión de la serie y su importancia: "Al ser una serie que se ha visto en tantos países del mundo... Estuve de viaje y me encontré con unos fans de Qatar, de países donde las parjas homosexuales están penalizadas con cárcel o muerte, entonces el hecho de que se vea ahí y encima sean fans [...]", comentaba.

Después, continuaba hablando sobre cómo toda esa representación se ha vuelto global: "Me parece que ha dado la oportunidad de que en muchos sitios del mundo donde situaciones que igual en España creemos normales, allí no lo son". Como por ejemplo lo que le pasa a su propio personaje en la última temporada hasta la fecha.

"Por ejemplo en el caso de Cayetana, en la última temporada, que hay un caso de abuso dentro de una relación; igual es algo que aquí somos conscientes de que pasa, pero en otros países no. Entonces creo que sí que ha ayudado", respondía. Además, nombraba a los personajes de Omar y Mina El Hammani -que interpreta a Nadia- como ejemplos que "han ayudado a visibilizar mucho".

La 5ª temporada de Élite se estrena el 8 de abril.