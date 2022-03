‘Secret Story 2’: Se desvela el parentesco de Cristina Porta con una ganadora icónica de Gran Hermano

Cristina Porta llegó a Secret Story como una casi una desconocida, aunque se fue por todo lo alto. Después de un concurso lleno de altibajos, la periodista vivió amores, traiciones e incluso se colocó entre los finalistas de la edición; aunque sin llegar a la gran victoria por quedar segunda detrás de su -por aquel entonces- querido Luca Onestini.

Esa buena posición le valió un puesto como colaboradora en la siguiente entrega del reality con anónimos, en el que está claro que también ha sido protagonista desde plató por algún momento desagradable con otras personas. Y ahora, en una de las galas presentadas por Toñi Moreno, su nombre ha vuelto a revolucionar las redes sociales. Aunque esta vez ha sido por haberse desvelado su relación con otra persona muy notable de la historia de los programas de Mediaset.

Todo fue provocado por Víctor Sandoval, que no afrontó demasiado bien las críticas de las colaboradoras tras haber abandonado voluntariamente su participación en el programa como invitado VIP. Sus rifirrafes con Rafa han acabado por hacer que se marche de nuevo a su casa, aunque no se ha negado a aparecer de nuevo por plató para contar cómo ha vivido desde dentro la experiencia. Y muchos de los colaboradores no estaban demasiado de acuerdo con algunos de los comentarios que le ha hecho a los concursantes. Cristina Porta ha sido una de ellas.

Han mantenido la tensión durante toda la noche, hasta que Sandoval decía entre dientes quién era su prima. Muchos se esperaban que sacase a relucir el tema de María Zambrano y Cristina Porta, un rumor que se extendió durante las galas de la primera edición del concurso y fue muy perjudicial para la participante: básicamente, gran parte de la audiencia pensaba que la directora del programa era la madrina de Cristina. Sin embargo, la misma organización del reality tuvo que publicar un comunicado desmintiendo el bulo.

Pero para sorpresa de los seguidores más fieles del formato, Sandoval no se refería a la directora del programa. El también presentador mentó a una de las ganadoras más recordadas de la historia de Gran Hermano: Fresita. Para quien no la recuerde, su nombre real era Nuria Yáñez, y aparte de por haber ganado la quinta edición del reality, también fue muy recordada por un vídeo que a día de hoy sigue haciéndose viral cada vez que se comparte. En él, lo pasa muy mal porque una vaca intenta pasar con ella al baño:

Aunque no era ningún secreto -de hecho, algunos espectadores ya lo sabían durante la emisión de la edición anterior, mientras ellas concursaba-, ella ha querido sacar pecho y dejar bien claro el parentesco entre ambas. Son primas segundas, y en sus propias palabras, está muy orgullosa de serlo. Tras eso, la gente solo podía mostrar su asombro en redes sociales, con preguntas que oscilaban entre el asombro y preguntar quién era Fresita.