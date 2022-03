Leyvan, el chico de 12 años que canta en el disco de Rosalía, desvela el consejo que le dio la cantante

El pasado viernes Rosalía lanzó su Motomami, un disco del que todo el mundo ha hablado este fin de semana y que tiene a toda la escena musical conmocionada. En una de sus canciones, Diablo, podemos escuchar a Leyvan, un canario que tiene solo 12 años, pero el desparpajo de un joven de más edad.

Desde luego, a su corta edad ha conseguido logros que muchos otros adultos querrían para sí. Aparte de haber conseguido tener un tema con Rosalía, Anuel AA le ha invitado a cantar con él en uno de sus conciertos o ha dado un show case en los Latin Billboard Awards.

Hace clases de canto, de inglés y de baile, aunque el primer condicionante que le han puesto tanto sus padres como su manager es que, para seguir con su carrera musical, primero tiene que sacar sus estudios.

Ahora, su parte de la canción de Rosalía, se está viralizando en TikTok y se está dando a conocer a mucha más gente de que ya le seguía desde hace dos años cuando empezó en esto de la música. Hemos podido hablar con él vía video llamada y hemos podido comprobar que está agradecido, muy agradecido y que se expresa como un chico de su edad y eso despierta mucha ternura.

¿Qué se siente al tener un tema con Rosalía?

Me lo tomé super contento porque o cuando empecé con DN7, después del dembow, ella se fijó en mí y en mi flow y en lo que yo hacía. DN7 me mostró al mundo y David Navarro contactó con ella y sucedió esto y yo super feliz.

¿Cómo te enteraste?

Llamó a mis padres y yo estaba haciendo un directo y lo corté porque me estaban machacando para que cogiera el teléfono y cuando nos lo dijo, a mi padre casi se le cae el móvil al suelo y yo no me lo creía porque es una super estrella de la música.

¿Qué te pareció la canción la primera vez que la escuchaste?

Nosotros llevábamos un año con esto sin decir nada, para que veas que la Rosalía trabaja en serio en esto de la música y el tema estaba guapísimo cuando lo escuché. “Y como tú ninguna. Brillas como la luna. Brillas como mis prendas…” (canta)… eso me encantó y super feliz.

¿Qué conocías tú de Rosalía antes de cantar con ella?

Yo conocí a Rosalía cuando cantó Con altura porque escuchaba otras canciones que sé que para mí no eran ejemplo y cuando escuché la Rosalía me gustó mucho porque es una cantante super estrella y me gusta cómo trabaja. Su forma de ser es muy humilde porque yo estuve en llamada con ella cuando los Billboard que tenía que grabar un vídeo para subirlo y le doy muchas gracias por acogerme con los brazos abiertos.

¿Qué es lo primero que le dijiste cuando os encontrasteis?

Que muchas gracias por darme esta oportunidad.

¿Qué es lo primero que te dijo ella?

Me dijo que me apuntara a clases de piano para sacar instrumentales de ahí y yo por mí lo hago.

Todo el mundo ha escuchado el disco, ¿qué te ha dicho la gente de tu canción?

Muchas cosas, que está guapísima, que están super felices por mí, en el colegio también. Los niños diciéndome ‘tú, sacaste un tema con la Rosalía’, las profesoras también.

¿Tu canción es la que más te gusta del disco o hay alguna otra que te llame más la atención?

Me gusta la que sacó conmigo y Saoko que está muy guapa. Y La fama que es con The Weeknd.

¿Qué supone para ti haber cantado con Rosalía?

Muchas cosas en verdad porque es un sueño. Me dio un paso más en mi carrera. Todavía no soy una super estrella, pero ella me puede dar esa oportunidad y me emociono un poco. Me han conocido y se han acercado muchas personas después de salir la canción, gente que no me hablaba y que ahora me habla.

¿Harás videoclip con ella?

No sabemos, no sabemos, pero me gustaría.

Por cierto, que Rosalía sigue tu cuenta y eso no lo pueden decir todos, ¿qué te dicen tus amigos?

Desde hace un montón que me sigue y que lo haga una super estrella es muy importante porque se ve la humildad que tiene.

Entre los que te han felicitado están Adexe y Nau que saben, como tú, lo que es empezar siendo niños. ¿Tienes algún tipo de relación con ellos?

Hemos hablado un par de veces por Instagram y a mí me gustaría también sacar un tema con ellos porque yo desde pequeño los escuchaba y les doy las gracias por el apoyo, todos los artistas canarios se tienen que apoyar. A mí me gustaría conocerlos para grabar un tema musical.

También te han felicitado unos cuantos de los actores cantantes de La reina del flow, ¿has visto la serie?

No, todavía no la he visto. Sé que es super famosa.

Si David te dijera que para la tercera temporada van a contar contigo, ¿qué pensarías?

Yo voy, por mí encantado, así me reconoce más gente y me da más tirón todavía.

Te mueves en un mundo de adultos, ¿cómo es eso?

No me siento un adulto para estar en este mundo de la música. Me aparto de ellos y yo sigo el camino de un niño normal. Siempre voy a estar centrado en mi carrera musical.

¿Ponte las Jordan fue la culpable de que estas zapatillas se agotaran estas navidades?

Puede ser. Esa canción fue otro tirón porque me apoyó Jowell. Hicimos un directo juntos y le doy las gracias por ese apoyo desde Puerto Rico. Mucha gente en TikTok hizo el challenge.

En estos dos años has tenido la oportunidad de conocer a muchos artistas, ¿con quién has tenido mejor feeling?

Con Jowell porque es muy humilde, con Rosalía y con Rauw Alejandro y también con Anuel AA que me dio un tirón, aunque con él no hablé mucho, solo me subió, me dijo un par de palabras y me etiquetó y me regaló una gorra.

Una gorra, te he visto con gafas XL de Dolce & Gabbana, con el pelo teñido de colores… está claro que sigues las tendencias, ¿de dónde sacas las ideas?

Las ideas me las dan mis padres. Mi padre para eso es muy raro y cuida mucho mi imagen.

¿Cómo asumen tus padres lo de tener un hijo estrella tan pequeño?

Siempre me insisten en los estudios, que son super importantes. Cuando te hacen preguntas, si no tienes estudios, no sabes qué contestar y hay que estudiar para mejorar. Piensan que soy un niño normal y corriente, como siempre digo, que no solo me gusta la música. Siempre me apoyan y mis hermanos.

¿Apruebas o no apruebas?

Sí, eso siempre. Alguna vez una notilla sale raspadilla, un seis o así, pero aprobando siempre.

Supongo que de ahí sale La escuela, ¿qué querías transmitir con ese tema?

Es para esa gente que le gusta su compañero o su compañera, porque yo he sentido lo mismo. Todo el mundo pasa por esa etapa y quiso hacerlo para que lo vean. Fue otro vídeo musical importante para mí. Lo produjo Came, el que ha producido la canción de Ozuna que acaba de salir.

Hablando del tema videoclips. ¿Cómo llega al rodaje un niño de 12 años como tú, con nervios pensando que es un juego?

Algunas veces como un juego y a veces pienso que escomo un examen para hacerlo bien y no equivocarme. Voy a ser sincero, lo que menos me gusta es cuando lo tengo que repetir un montón de veces, pero si lo tenemos que hacer bien, yo lo hago.

Comentabas antes aquella vez que subiste con 9 años al escenario para cantar con Anuel AA, ¿cómo recuerdas aquello?

Le dije a mi padre que quería hacer un vídeo con la canción China de Anuel AA. Me dibujó la barba y lo hicimos. Lo subimos en la cuenta de mi padre y en 24h se hizo viral ese vídeo y el equipo de Anuel contactó con mi padre para decirle que iba a venir aquí a Gran Canaria a cantar y que me quería conocer. Me subió al escenario, super feliz, otro sueño cumplido porque es uno de mis cantantes favoritos.

Ha pasado ya un tiempo desde aquello, ahora, ¿con quién te gustaría compartir escenario?

Me gustaría con la Rosalía y me gustaría que viniera gente a mis conciertos a cantar, que yo los invito. Me gustaría que vinieran Rauw Alejando, Jowell y muchos otros cantantes.

¿Qué es lo próximo?

Tengo un tema con Juanfran. Dentro de poco se graba el videoclip, vamos a viajar. Es una bachata que a la gente le va a gustar. Para mí es mejor que las de Romeo Santos y espero que a muchos les guste. La bachata está muy pegada.