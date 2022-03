¿Qué fue de Fresita y qué hace ahora la exconcursante de 'Gran Hermano'?

Fresita ha vuelto a dar que hablar en estos días tras muchos años sin saber de ella. Se ha descubierto que la exconcursante de Gran Hermano es prima de Cristina Porta. La periodista Porta participa en el concurso de Telecinco de Secret Story. La noticia salió a la luz gracias a la confesión de Porta. El pasado domingo cuando Víctor Sandoval le espetó a Porta: “Te pareces a tu prima”. No sabemos si Porta se hizo la despistada pero preguntó ¿a qué prima? La respuesta del presentador fue muy clara y sirvió para desvelar el secreto: “ la que tienes, a tu prima, a mi amiga, nunca la nombras, a Fresita”.

Se había descubierto el secreto así que Porta decidió afrontarlo y mostrándose orgullosa contestó que eran primas segundas. Tras estas palabras Fresita ha vuelto a la actualidad de la televisión. Fresita fue concursante de la quinta edición del reality Gran Hermano y fue ganadora. Su nombre es Nuria Yañez.

Fue una gran concursante del programa de Telecinco en el año 2004. Algunas de las escenas más míticas del programa las protagonizó ella. Su personalidad también llamaba mucho la atención en la casa. Fresita era muy dulce, tierna y buena con sus compañeros. Quizás por eso y porque vestía de color rosa habitualmente tenía el apodo de Fresita que le viene perfecto.

Fresita y la vaca

Una de las escenas más sonadas de la casa fue cuando la joven se encontró con una vaca en el establo. Fresita sosteniendo el pomo de la puerta y tratando que la vaca no entrara sollozaba “ay que me está haciendo daño.” Fresita llamaba a su compañera de concurso Aída. Continuaba muy asustada diciendo “jolines...que me da miedo”.

Una vez olvidado su paso por la casa y su horrible experiencia con la vaca, Fresita dejó los platós de televisión. La joven que era recepcionista en un camping ha trabajado también en tiendas de moda. LLegó a tener su negocio propio pero la crisis se lo llevó por delante hace unos años.

En la actualidad, Nuria tiene un programa de radio en Radio Polinyà llamado Cuéntaselo a Nuria donde hace entrevistas a diferentes personajes. Nuria trabaja hoy por hoy en una empresa textil. Siempre le ha gustado el mundo de la moda. Prueba de ello es el blog de moda y tendencias creado por ella en el que ha estado trabajando.

Fresita sigue siendo una mujer tan sensible como la que conocimos en la quinta edición del reality. No hay nada más que ver sus publicaciones en redes sociales para ver como sigue deseando paz, amor, bondad y subiendo imagenes de corazones, unicornios y flores. De Nuria también recordamos su "power flower", una frase que no dejaba de repetir y se llegó a poner de moda entre los seguidores del programa.