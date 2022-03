Isa Pantoja abandona el plató de ‘Ya son las ocho’ deshecha en lágrimas

Este martes Isabel Pantoja reaparecía públicamente para acudir al juzgado número 5 de Málaga. Completamente vestida de negro, con gafas de sol para ocultar sus ojos y acompañada de su hermano Agustín, se presentaba a su cita con la justicia. Declaró en la causa que podría devolverla a prisión. La fiscalía pide tres años de cárcel.

Su llegada a los juzgados ha provocado un revuelo en la prensa que han logrado acorralarla para no perderse ninguna de sus reacciones. La han grabado sentada en el banquillo en un momento que ha tenido que ser muy difícil para la tonadillera.

Y mientras ella estaba en los juzgados, su hija, Isa Pantoja, estaba en los platós de Telecinco, por la mañana en El programa de Ana Rosa y, por la tarde, en Ya son las ocho donde ha revivido el duro día de su madre.

La preocupación de Isa

Isa comentaba que ha intentado ponerse en contacto con su prima, Anabel Pantoja, que es la única que tiene contacto con Agustín. Ha sabido que su madre ya estaba en casa más tranquila. Ha reconocido que ella no era consciente de que su madre fuera a asistir al juzgado y reconoce que le ha impactado verla en sala.

"Independientemente del estado físico, que me han dicho que está muy delgada, más bien su estado anímico. No le viene nada bien esa exposición en sede judicial que me parece innecesaria y muchas otras cosas, pero principalmente lo que me preocupaba era su salud”, reconocía en el programa.

“Para ella es revivir las cosas y para mí también”, reconocía tras ver un vídeo con las imágenes de su madre en el juzgado. Insistía en que no está sola, la tiene a ella y a sus nietos. “Podemos ayudar hasta cierto punto, podemos darle ese cariño, un abrazo, un beso… ayudarla como quisiéramos, no, porque desgraciadamente tiene una depresión y es una enfermedad”, añadía.

Reconoce que no sabe a ciencia cierta si su madre está pasando por una depresión porque no tiene acceso a ella, pero de ser así, asegura que necesitaría ayuda profesional.

Isabel Rábago le ha preguntado si está preparada para ver a su madre entrar en prisión y ha reconocido que no, “me parece increíble que otra vez la historia se vuelva a repetir”.

Tras el corte de publicidad

“Isa no está entre nosotros”, decía Miguel Ángel Nicolás tras volver de un corte para publicidad. “Se ha levantado de la mesa porque ahora la he visto fuera que se ha echado a llorar y es que no ha parado, sigue llorando ahí”, explicaba sobre la ausencia de su compañera.

“Le hemos dicho que se tome su tiempo, que esto es para pasarlo bien, entretenerse y no para pasar un mal rato”, añadía Sonsoles Ónega. “Es que la he visto secarse las lágrimas y da mucha penita, la verdad”, explicaba Nicolás.

“Isa, tú eres libre para, si quieres, directamente abandonas el plató que no lo vamos a tener en cuenta”, le decía cariñosamente la presentadora mientras le lanzaba un beso.

Está claro que su familia no le da tregua, cuando no es su hermano Kiko Rivera, es su madre.