Premios Oscar 2022: Beyoncé, Billie Eilish y Sebastián Yatra, entre las actuaciones confirmadas

Como no podía ser de otra manera, la música va a estar muy presente en la 94ª edición de los Premios Oscar. El Dolby Theatre de Los Ángeles va a recibir a las voces de algunos de los artistas más emblemáticos del panorama musical a nivel internacional.

La Academia ha anunciado los nombres de estos cantantes que se subirán al escenario del teatro este domingo 27 de marzo (aunque en España será a las 2:00 horas del día 28). Y prepárate porque no te van a dejar indiferentes.

Ellos son Beyoncé, Billie Eilish y Finneas, Reba McEntire y Sebastián Yatra. La primera de ellas interpretará Be Alive, su canción que forma parte de la película El método Williams. Billie y su hermano nos regalarán la sensualidad de No Time To Die, tema principal de la película de la saga de James Bond. Por su parte, Reba hará sonar Somehow You Do del largometraje Cuatro días más, mientras que el colombiano Sebastián Yatra interpretará su Dos Oruguitas del filme de éxito Encanto.

Introducing this year’s Original Song nominees and performers for the 94th #Oscars. pic.twitter.com/ix09lxge8x — The Academy (@TheAcademy) March 23, 2022

La actuación de Beyoncé marcará la primera en años. Por tanto, su regreso a los escenarios se ha convertido en una de las noticias del día.

Casualmente, tanto Queen B como Billie Eilish & Finneas y Sebastián Yatra están nominados a la categoría Mejor Canción Original. Cada uno con sus respectivas propuestas musicales. ¿Quién conseguirá hacerse con la estatuilla? Tendremos que esperar para saberlo.

Cómo ver la gala desde España

Como mencionamos en líneas anteriores, la 94ª edición de los Premios Oscar tendrán lugar a las 2:00 horas del 28 de marzo. Pero Movistar+ ha preparado una programación especial que comenzará mucho antes.

A las 00:00 horas se emitirá un programa que repasará las nominaciones. Desde las 00:30 horas, se retransmitirá en exclusiva la alfombra roja de estos galardones. Entonces, a partir de las 2:00 horas, comenzará la gala de los Premios Oscar 2022.

María Gómez será la encargada de presentar esta retransmisión especial desde los platós de televisión en Madrid. Pero no estará sola. Lo hará con María Guerra, Juan Sanguino, Valeria Vegas y Elena Neira.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar la música de todos estos artistas sobre el escenario del Dolby Theatre? ¡No queda nada!