Españoles con Oscar: listado completo de españoles premiados con la estatuilla a lo largo de la historia

Haber recibido un Oscar es uno de los mayores reconocimientos dentro de la industria cinematográfica a nivel mundial. Este premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos es un privilegio que pocos han podido alcanzar y es que haberlo ganarlo varias veces, a lo largo del tiempo, es algo inusual.

La celebración de la gala número 94 de los Premios Oscar, que tendrá lugar el próximo 27 de marzoen el Teatro Dolby (Los Ángeles), contará con marca española y estará encabezada por Penélope Cruz y Javier Bardem. Ambos hacen pleno, ya que ha sido la primera vez que dos actores españoles han sido nominados a un Oscar en un mismo año en sus respectivas categorías artísticas. No hay que olvidar que Penélope Cruz y Javier Bardem ya han participado en este evento del cine en otras ediciones, quienes han sido nominados hasta en cuatro ocasiones para optar por la estatuilla, incluyendo las de este año respectivamente.

Un dato reseñable es que los primeros españoles en alzarse con un Oscar en su trayectoria profesional no lo han hecho por el papel que interpretaban en sus películas, sino que, realmente ha sido por otras participaciones artísticas y técnicas en el mundo del cine. En cualquiera de los casos, desde LOS40 hemos querido repasar a los españoles que han sido premiados con un Oscar a lo largo de la historia.

Españoles premiados con un Oscar

En los últimos años, muchos españoles han sido los que han conseguido obtener las estatuillas de los Oscar en diferentes categorías. Un reconocimiento que siempre viene bien recordar. Por eso, desde LOS40 hemos hecho un repaso de todos los españoles que han conseguido este reconocimiento tan importante en el mundo del cine:

Juan de la Cierva y Hoces : primer español galardonado con la estatuilla a la categoría Mejor Contribución Técnica a la Industria Cinematográfica con la producción Tora! Tora! Tora! (1970).

: primer español galardonado con la estatuilla a la categoría Mejor Contribución Técnica a la Industria Cinematográfica con la producción Tora! Tora! Tora! (1970). Yvonne Blake : primera mujer con estatuilla en España con la categoría de Mejor Diseñadora de vestuario hispano-británica en Nicolás y Alejandra (1971).

: primera mujer con estatuilla en España con la categoría de Mejor Diseñadora de vestuario hispano-británica en Nicolás y Alejandra (1971). Antonio Castillo : por Mejor Diseñador en Nicolás y Alejandra (1971).

: por Mejor Diseñador en Nicolás y Alejandra (1971). Gil Parrondo: por Mejor Dirección Artística, tanto en Patton (1970), como en Nicolás y Alejandra (1971).

por Mejor Dirección Artística, tanto en Patton (1970), como en Nicolás y Alejandra (1971). Luis Buñel: a Mejor Película de habla no inglesa en El discreto encanto de la burguesía (1972), bajo el sello francés porque por la dictadura franquista no había podido ser filamada en España.

a Mejor Película de habla no inglesa en El discreto encanto de la burguesía (1972), bajo el sello francés porque por la dictadura franquista no había podido ser filamada en España. Néstor Almendros : por Mejor Fotografía con Días de Cielo (1978).

: por Mejor Fotografía con Días de Cielo (1978). José Luis Garci: por Mejor Película de habla no inglesa con Volver a empezar (1982).

por Mejor Película de habla no inglesa con Volver a empezar (1982). Fernando Trueba : por Mejor Película de habla no inglesa con Belle Époque (1992).

: por Mejor Película de habla no inglesa con Belle Époque (1992). Pedro Almodóvar: con triunfos en distintas categorías. Por un lado, a Mejor Película de habla no inglesa por Todo sobre mi madre (1999) y Mejor Guion original por Hable con ella (2002).

con triunfos en distintas categorías. Por un lado, a Mejor Película de habla no inglesa por Todo sobre mi madre (1999) y Mejor Guion original por Hable con ella (2002). Alejandro Amenábar: por Mejor película de habla no inglesa con Mar Adentro (2004).

por Mejor película de habla no inglesa con Mar Adentro (2004). Javier Bardem : por Mejor Actor de Reparto con No Country for Old Men (2007).

: por Mejor Actor de Reparto con No Country for Old Men (2007). Montse Ribé y David Martí : al Mejor Maquillaje con El Laberinto del Fauno (2007).

: al Mejor Maquillaje con El Laberinto del Fauno (2007). Pilar Revuelta: por el Mejor Diseño de Producción con el Laberinto del Fauno (2007).

por el Mejor Diseño de Producción con el Laberinto del Fauno (2007). Penélope Cruz: a Mejor Actriz de reparto con Vicky Cristina Barcelona (2009).

a Mejor Actriz de reparto con Vicky Cristina Barcelona (2009). Sergio López-Rivera: por Mejor Maquillaje y Peluquería con La madre del blues (2021).

Alejandro Aménabar y Pedro Almodóvar, otros rostros muy conocidos internacionalmente en el mundo del cine. / GETTY

Actores y actrices españoles que han ganado un Oscar

Si nos centramos en las categorías de interpretación, sin duda, aquí hay dos nombres que han sobresalido siempre: Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes han conseguido su estatuilla por mejor actriz y mejor actor. Un hecho que vuelve a repetirse en los Premios Oscar 2022, donde ambos han sido nominados de nuevo por estas categorías.

Javier Bardem ha sido nominado hasta en cuatro ocasiones para recibir el galardón, contando la de este último año. En 2001, fue nominado como mejor actor por la producción Antes de que Anochezca, el cual no ganó. Siete años más tarde, volvía a competir por la misma categoría con No Country for Old Men, aunque en esta ocasión sí consiguió la estatuilla. En 2011 volvía a aparecer en la lista de nominados por su papel en Biutiful y ahora habrá que esperar para ver si finalmente lo consigue en este 2022 con El buen patrón con el que opta al Oscar a Mejor Actor Protagonista.

Penélope Cruz, por su parte, también ha optado a la estatuilla hasta en cuatro ocasiones, coincidiendo en esta última edición con su compañero de ficción y realidad, Javier Bardem. En 2006 fue nominada bajo la categoría de Mejor Actriz con su interpretación en Volver y no consiguió coronarse con el galardón hasta un par de años más tarde, en 2008, con su papel en Vicky Cristina Barcelona. Posteriormente, en 2010, volvía a recibir la nominación a Mejor Actriz en la producción Nine y ahora ha vuelto a estarlo con Madres Paralelas.