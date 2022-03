Mikel Erentxun explica el significado de 'En algún lugar', la canción "más popular" de su carrera

En algún lugar fue la canción con la que Duncan Dhu presentó su tercer álbum, El grito del tiempo, en 1987. Fue un éxito sin precedentes para el grupo, y se convirtió en una de las canciones más representativas de la banda. Supuso además un gran cambio en su sonido, que hasta ese momento se había basado en un pop rock acústico con pinceladas de rockabilly, y concedió a la banda su tercer Nº1 de Los40 en 1988.

Desde su publicación, ha sido objeto de ríos de tinta, y su letra se ha interpretado de muchas formas diferentes. El que fuera vocalista del grupo, Mikel Erentxun, ha arrojado luz sobre el enigmático significado del tema. "Habla de una situación utópica que no se da y se debería dar donde no se pasa hambre, donde no hay guerras, donde hay una igualdad social", dice el músico a El País antes de su último concierto en La Riviera de Madrid.

Desde su publicación, se convirtió en una de las más frecuentemente interpretadas en sus conciertos. Sonó en la gira de Duncan Dhu como trío, en las posteriores del grupo como dúo y finalmente, Mikel Erentxun y Diego Vasallo han continuado incorporándola en sus conciertos en solitario. "Es la canción, con diferencia, más popular de mi carrera", dice el cantante, que sigue girando con su último disco, Amigos de guardia.

'EN ALGÚN LUGAR', de MIKEL ERENTXUN, explicada: "Muchos creen que habla de CHIAPAS" | EL PAÍS

"Fue una canción super rupturista con la trayectoria de Duncan Dhu, que el productor del disco, Paco Trinidad, no entendía, y que a nosotros mismos nos sorprendió que se convirtiera en un éxito tan masivo", recuerda Erentxun mientras interpreta el tema."Fue una de las primeras canciones que se salieron de esa dinámica de escobilla, de esa influencia de los años 50 y 60", asegura.

Los dos números 1 anteriores de Duncan Dhu fueron No puedo evitar pensar en ti y Jardín de rosas, que lo lograron en 1987. Ambos temas formaban parte del repertorio de Canciones, su segundo álbum de estudio. Hasta ese momento, la trayectoria del grupo formado por Erentxun, Diego Vasallo y Juan Ramón Viles, había transcurrido por otros caminos musicales. "Veníamos de hablar de llevar una semántica y una temática muy de playa, muy soñadora, muy evocadora, de un cierto romanticismo, que era lo que nos llevaba a Diego y a mí. Esos cielos grises, las gaviotas, el mar, la playa, la arena, los fantasmas, Escocia, todo eso. De hecho, en esas maquetas, el single para nosotros era Una calle de París", recuerda el músico.

Duncan Dhu - En algún lugar (Expo '92)

Fue Diego Vasallo el que escribió la letra sobre la melodía de Erentxun, esa letra que sigue dando pie a múltiples interpretaciones y que muchos, sobre todo en América, asocian a lugares concretos. "Tuvo la gran idea, que no sé si fue voluntaria o no se le ocurrió nada, de no poner letra a toda la coda final, que es la parte más comercial de la canción, todo el na-na-na final que es como yo se lo grabé para que pusiera palabras", cuenta Erentxun antes de lanzarse a interpretar con la guitarra esa parte final del tema que todos hemos coreado alguna vez.