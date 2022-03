Mikel Erentxun vuelve a Madrid con sus ‘Amigos de Guardia’ en concierto

Pocos artistas pueden presumir de tener una carrera tan consolidada como la de Mikel Erentxun en nuestro país. Han sido ya 37 años en el mundo de la música, primero con Duncan Dhu y luego en solitario. Después de recibir el Premio Ondas en homenaje a su trayectoria, el músico ha publicado Amigos de Guardia, un disco en el que se rodea de amigos y compañeros para revisar sus canciones más importantes, que se han convertido en himnos de nuestra música.

Pero sin duda, lo mejor de este nuevo trabajo, es la posibilidad de presentarlo en directo después de tantos meses alejado de los escenarios. Erentxun lleva semanas llevando sus canciones por toda la geografía española, haciendo sold out en Bilbao, Vigo y San Sebastián. Ahora se acerca una nueva cita con su público madrileño, y estamos seguros de que volverá a conectar con todos sus fans. Será el 17 de marzo y las últimas entradas pueden conseguirse aquí.

En esta gira sus míticas canciones y el escogido repertorio, son los grandes protagonistas: A un minuto de ti, Mañana, Esos ojos negros, Entre salitre y sudor y todos sus grandes éxitos sonarán como nunca. Todos estos temas están presentes en su último trabajo, Erentxun a dúo con más de una veintena de artistas como Coque Malla, Leiva, Zahara, Bunbury, Anni B Sweet, Iván Ferreiro, Amaral, Santi Balmes, Amaia, Andrés Calamaro, Quique González o Diego Vasallo.

El músico se acercó a LOS40 Classic para presentar su nuevo disco, y protagonizó con nosotros un concierto muy especial para un grupo muy reducido de fans en la Sala el Sol de Madrid. "Lo mejor de este disco es el cariño y la entrega de toda la gente que ha participado. Hay muchos artistas que no conocía personalmente. Es la gente que admiro, quería que estuvieran los artistas que más respeto del país, y tuve que pedir el teléfono para llamarlos. Todos dijeron que sí con una entrega absoluta", nos contó ilusionado.

El músico no quiso parar durante el confinamiento, y todos los días, después del aplauso sanitario, compartía a través de Instagram sus canciones. "Se convirtió en un hábito que me ayudaba a estar muy centrado cada día me asomaba a Instagram a tocar mis canciones", recuerda de aquella etapa de parón.