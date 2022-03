Inma Cuesta reivindica a las mujeres pasados los 40: “No somos invisibles”

Inma Cuesta es una de esas actrices españolas que siempre han transmitido una idea de mujer con carácter, fuerte y de una belleza natural que enamora. Pasa el tiempo para todos, pero parece detenido para ella, aunque, como suele suceder, ella no lo ve así.

“Las mujeres a partir de los 40 no somos invisibles”, reivindica en sus redes sociales. Ella cumplirá 42 años este junio y sabe de lo que habla. Pero no reniega de su edad sino más bien todo lo contrario, lo defiende.

“Yo no quiero retroceder en el tiempo para ser ni un día más joven, valoro cada éxito y cada fracaso porque conforman a la mujer que hoy soy”, reflexiona en sus redes sociales.

No solo es que se acepte como es, sino que se reivindica como tal, aunque no niega que le gusta cuidarse. “Cada marca, cada herida de mi piel es símbolo de que he vivido y del paso de los años y no me importa que se reflejen en mi rostro, pero quiero seguir cuidándome…”, comparte.

Embajadora de belleza

Y toda esta reflexión viene dada por su colaboración con una marca de cosmética. “Por eso estoy feliz de anunciar que soy la nueva embajadora de la línea Stimulâge de @annemollercosmetics”, anuncia ella misma.

Ella encantada y su partner, también. “Es un auténtico placer contar contigo como embajadora de la línea Stimulâge 🥰❤️ Nadie mejor que tú para transmitir la belleza más auténtica y natural 😍”, recibía como respuesta.

Unas palabras que han analizado varios de sus amigos y seguidores que no han dudado en dejar claro que ella es de todo menos invisible.