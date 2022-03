Ed Sheeran y J Balvin ya tienen fecha para su doble estreno: ‘Sigue’ y ‘Forever my love’

"2 music videos, 2 different channels. ‘Sigue and Forever My Love’ with @jbalvin this Thursday at 8pm ET / midnight GMT" ("2 vídeos musicales, 2 diferentes vías. Sigue y Forever my love con J Balvin este jueves a las 8pm Eastern Time / medianoche Greenwich Meridian Time"). Con este escueto mensaje anunciaba Ed Sheeran la publicación esta misma medianoche de su doble colaboración junto a J Balvin.

Una historia que arrancó por casualidad cuando ambos artistas se encontraron en un gimnasio de Nueva York. Allí nació una amistad que unió a ambos artistas desde el pasado verano de 2021 en el que publicaron una foto de otro encuentro en un restaurante de Medellín. Y desde entonces los rumores de colaboración fueron casi inmediatos.

Desde el primer momento dejó claro que primero iría la amistad y luego los negocios. Y así han estado en contacto durante casi un año en el que han reforzado sus lazos y en el que por fin ha surgido la música en forma de doble canción: Sigue y Forever my love.

"Todo lo bueno toma tiempo. Hace 6 meses estaba en el gym y dije: este man es parecido a Ed Sheeran pues así fue, era él. Nos tomamos un café, hablamos de la vida y quedamos con una chimba vibra, creamos una amistad genuina hablando desde lo más simple hasta sobre cómo ser padre jeje. En Nueva York quedamos de vernos un día en el estudio y bueno ya después verán lo que hicimos... Pero las primeras dos canciones que montamos Sigue y Forever my love ya salen pronto", han desvelado los artistas a través de una publicación compartida de Instagram.

Tan pronto como esta misma madrugada a la 1 de la mañana del 24 de marzo en horario penínsular (una menos en las Islas Canarias). Todo parece indicar que una de ellas será en español y la otra en inglés y tendremos que esperar para comprobar si el británico se lanza a cantar en castellano o si su lado latino quedará reservado a la melodía como sucedió con Bam bam, su última colaboración con Camila Cabello.

El de Medellín nos puso los dientes largos asegurando que invitó a Sheeran a lanzarse en castellano: "Fue brutal escucharlo en español y esperamos que disfruten esto tanto como nosotros". Si hacemos caso a los posibles rumores Sigue será un tema de reggaeton que apostará por los sonidos urbanos latinos mientras que Forever my love será un tema brit pop al estilo del inglés.

El meme "Cómo empezó vs cómo está yendo" se ha convertido en una de las mejores noticias para los seguidores de ambos artistas. La cuenta atrás para disfrutar de su doble colaboración ha comenzado... "Este jueves "Sigue" y "Forever My Love" estarán disponibles junto a @teddysphotos 🌎 mentiendeee Amor y Paz en la tierra" publicó J Balvin.