Becky G y Luis Fonsi cantarán ‘No se habla de Bruno’ en los Premios Oscar

No queda nada para que se celebre la 94ª edición de los Oscar. Los premios más importantes del cine se celebrarán el próximo domingo 27 de marzo en Los Ángeles. En España se podrán ver a través de Movistar+ en la madrugada del domingo al lunes. Una cita imprescindible para los más cinéfilos.

Este año encontramos verdaderos temazos nominados a mejor canción en los Oscar. Desde Beyoncé con Be Alive del Método Williams hasta Billie Eilish con No time to Die de la última película de James Bond. Pero ha habido una gran ausencia: We Don’t Talk About Bruno (No se habla de Bruno).

La canción de Encanto, compuesta por Lin-Manuel Miranda, se ha convertido en un auténtico éxito de masas. De hecho, ha conseguido ser número 1 en Estados Unidos durante varias semanas seguidas. Un logro que no conseguía una canción Disney desde 1993. Ni siquiera Let It Go de Frozen consiguió hacerse con esta posición en la lista de Billboard.

¿La razón? Meses antes Disney decidió mandar como candidata la balada de la película: Dos Oruguitas. De hecho, el tema interpretado por Sebastián Yatra, es una de las canciones nomindadas. ¿Lo mejor? El propio Yatra la interpretará en directo. Aun así, tras la fiebre que ha dado en todo el mundo con la canción de No se habla de Bruno, los fans de Encanto querían ver en directo esta actuación. ¡Y los organizadores de los Oscar nos han escuchado!

We Don’t Talk About Bruno será interpretada en la gala de los Oscar. Será la primera vez que se haga en directo. Los productores del espectáculo, Will Packer y Shayla Cowan, confirmaron este jueves que los miembros del elenco original estarán cantando la cnación en el escenario. De este modo, Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero cantarán la canción en vivo.

Becky G y Luis Fonsi se sumarán

Pero lo mejor de todo es que esta actuación contará con dos grandes estrellas de la música en español: Becky G y Luis Fonsi. Los dos artistas estarán en el escenario acompañando al cast de Encanto en la canción

Tal y como ha compartido Luis Fonsi en un comunicado, para él es un gran honor recibir esta invitación por parte de la academia: “Me he llevado una gran sorpresa al recibir esta invitación por parte de la Academia. Es un gran honor y me siento muy orgulloso y agradecido de poder seguir llevando nuestra cultura en alto”

Sin duda, la actuación de We Don’t Talk About Bruno es una de las más esperadas de la noche. ¡Y eso que hasta hace poco no sabíamos que iba a darse!