Esta semana se ha conocido la marcha de Carlota Corredera, que ayer presentó su último programa. Sin embargo, esta no ha sido la única baja del programa, ya que esta misma semana también se hacía pública la marcha David Valdeperas y Alberto Díaz, los directores del programa, quienes emprenderán un nuevo reto profesional fuera de Sálvame, pero dentro de la productora La Fábrica de la Tele.

Según ha publicado el diario El Mundo, esta marcha de los directores del programa, David Valdeperas y Alberto Díaz ha podido estar vinculada con otras causas y no tanto con la crisis de audiencia, que lleva experimentando meses el programa de por las tardes de Telecinco. El programa Sálvame, que es propiedad de la productora ya mencionada, ha estado siendo investigada por un delito de espionaje, es decir, por un delito de revelación de secretos de los famosos en un marco conocido como la ‘Operación Deluxe’, que lleva abierta desde 2018.

Gustazo González ha sido el primero en ser investigado en estos años, aunque no sería el único. La bola se ha agrandado con el tiempo y son más los nombres que completarían la lista de investigados en el programa, entre los que cabe resaltar el de David Valdeperas y la propia productora como persona jurídica, de la que son pioneros Adrián Madrid y Óscar Cornejo, dos nombres que figuran como responsable mercantil.

Esta investigación por parte de la Policía se inició hace ya cuatro años, un momento en el que saltaron todas las alarmas porque el programa vespertino de mayor éxito de Mediaset utilizaba información muy delicada y reservada de los famosos. Un hecho que, tal y como explican en El Mundo, se destapó en una auditoría interna donde se encontraron infinidad de consultas acerca de los famosos en las bases de datos policiales (antecedentes, matrículas de vehículos, denuncias...) que son de acceso restringido y solo pueden acceder a ellas miembros de la propia policía. Estas pequeñas investigaciones vendrían de un policía concreto, un amigo del colaborador y fotógrafo, Gustavo González.

Detenciones, registros y mucho más

Al parecer el policía guardaba una estrecha relación con el padre del periodista. Sin embargo, nadie ha podido probar que, desde Sálvame y desde su propia dirección, se habían cometidos graves delitos de Descubrimiento y Revelación de Secretos, que afectan hasta casi 140 celebridades. La policía, por su parte, habría organizado todo un operativo con detenciones y registros a las viviendas particulares de los implicados, entre las que se incluía la de Gustazo González, además de los cajones de la propia redacción del programa en la que habría información clasificada y comprometida para muchos famosos. Además, el propio informe policial mostraría que el objetivo de toda esta trama no era otro que generar grandes cantidades de contenido, que podrían involucrar a menores e incluir denuncias por violencia de género.

En lo que respecta a la acusación particular, el diario El Mundo ha garantizado que el cuerpo policial ha relacionado hasta 140 personas, que podrían ser víctimas de este delito, en la cual la gran parte de ellas habrían sido espiadas. Aunque no hay que olvidar que algunos han preferido hacer su acusación de forma individual, como es el caso de Omar Montes. Todo ello habría desatado la imputación del fotógrafo, del policía que facilitaba la información y de la propia productora televisiva. Aunque dentro de este escenario, cabe destacar que Alberto Díaz no estaría siendo investigado puesto que no existen conversaciones ni pruebas que pudieran probar su implicación, algo que sí ocurre con el resto de los sujetos involucrados.

Habrá que esperar para saber cuál es la resolución final porque el juicio no se celebrará hasta dentro de unos meses, aunque todo apunta a que podrían salir más nombres en la lista de investigados.