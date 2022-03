Así fue la borma de Chris Rock que desató la reacción de Will Smith y su mujer en los Premios Óscar

Will Smith es el protagonista del día. El conocidísimo actor que dio vida a el Príncipe de Bel Air se coronó anoche como el 'Mejor Actor' de Hollywood gracias a su trabajo en el Método Williams pero hoy no está copando las portadas por eso.

El intérprete, uno de los invitados de honor en la 94ª ceremonia de los Óscar, acudió anoche junto a su mujer al teatro Dolby de Los Ángeles y, al igual que el resto de nominados en las primeras categorías, se sentaron en las primeras filas para no perderse ni un detalle del show. Desde allí, estuvieron unas dos horas disfrutando de las entregas y las diversas actuaciones de la noche hasta que todo se torció y el actor, que unos minutos despué se llevaría uno de los grandes premios de la edición, se convirtió en el gran protagonista de la gala.

Todo ocurrió cuando el cómico Chris Rock tenía la palabra sobre el escenario. El humorista debía dar paso a uno de los premios y para ello no dudó en bromear sobre varios temas, incluida la alopecia de la mujer de Will Smith, a quien comparó con la G.I Jane, en España conocida como La Teniente O'Neil.

Este comentario, según pudieron captar las cámaras del teatro Dolby, no pareció gustarle nada a Jada Pinkett Smith, que frunció el ceño nada más escuchar las palabras del cómico. Sin embargo, Will Smith llega incluso a esbozar una sonrisa.

“Y esta es la historia pongan atención

De como mi vida se transformó

Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser tendencia de todo Twitter.”



Acto seguido el conocido actor parece percatarse de que Jada se ha sentido ofendida y decide levantarse de su asiento, caminar unos metros y, dejando a todo el mundo boquiabierto y dudando sobre si se trataba de una performance, abofetea a Rock en la cara.

Pero la cosa no acabó ahí. Mientras el cómico se recomponía de lo sucedido tratando de introducirlo en el show llegando a bromear al decir "Will Smith me acaba de dar una buena", el ganador del Óscar volvió a su asiento y desde las primeras filas le gritó en varias ocasiones que no se atreviese a nombrar a su mujer. "Quita a mi mujer de tu sucia boca", alegó ya desde la zona de butacas.