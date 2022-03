Candela Peña contesta a Pablo Motos, tras su reflexión sobre Will Smith, por su "veto" en 'El Hormiguero'

La última gala de los premios Oscar sigue trayendo cola y es que después de que Will Smith se subiese al escenario para abofetear a Chris Rock por una broma referida a su mujer, en España todos los focos se han centrado en Pablo Motos, que siempre ha mostrado una buena química con el actor en el programa El Hormiguero.

El público, conocedor de esta buena relación, ha querido saber cuál era la respuesta de Motos y este, sin reparo alguno, no ha dudado en explicarse en su programa. Pablo, al principio del show, había dejado claro que hablaría de la polémica generada sobre Will Smith, pero no ha sido hasta que se ha reunido en la mesa con el resto de cómicos cuando ha dejado clara su postura. El presentador de Antena 3 no se ha comedido al catalogar el acto de su amigo Will Smith o de cualquier acto que implicase violencia como “injustificable”, además de resaltar que Will había “metido la pata”. Aun así ha querido mostrar su apoyo a su amigo recalcando la nobleza del artista.

En ese discurso, Pablo Motos también ha querido poner sobre la mesa las consecuencias que tiene la libertad de expresión haciendo hincapié en que todo tiene un precio: “Él también tiene que saber que cuando tú usas la libertad de expresión en público, vas a pagar un precio. La libertad de expresión no es gratis y eso lo sabemos todos los que estamos en esta mesa” ha expresado refiriéndose a Chris.

Además, el presentador ha mostrado su empatía con Will, pero en ningún caso ha justificado la bofetada: “A lo mejor, si tú eres Will Smith y alguien te hace un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público, y sabes lo mucho que le afecta en público, pues colapsas y decides darle un bofetón”, un acto que, en palabras de Motos se define como "una cagada".

Candeña Peña tras escuchar estas palabras del presentador ha querido reprenderle con una respuesta clara y tajante en su cuenta de Twitter: “En una cosa tiene razón, la libertad de expresión en su programa también te la hacen pagar. No te llaman más”, ha sentenciado la actriz.

Anteriormente, Candela Peña en el programa La Resistencia, emitido por Movistar Plus+, ya había dejado caer el motivo por el que ella creía que había sido vetada en El Hormiguero. La actriz le ha confesado a Broncano cuál cree que es el sorprendente motivo por el que el programa de Antena 3 le ha “vetado”, después de su última aparición en el programa. La causa, ni más ni menos, que ella misma había revelado que su entrevista había sido grabada y no en directo: “Estaba grabado lo dije aquí y ese hombre cerró el grifó” unas declaraciones que hacía en marzo de 2021 tras su paso por el programa de Motos. Una dinámica que no suele ser la tónica general, pero que a veces por motivos de agenda tiene que hacerse así.

Sin embargo, se desconoce si este supuesto veto se debe realmente a esta revelación de la actriz o a otros motivos. En cualquier caso, no hay que olvidar que, en una de las últimas apariciones de Candela Peña por el plató de El Hormiguero, coincidente con la presentación de la temporada de El Hierro, la polémica estaba más que servida. Los zascas, los cortes y las respuestas tajantes y directas protagonizaron todo el encuentro convirtiéndolo en uno de los más tensos de el programa.

Por lo que habrá que esperar para ver si Motos vuelve a mojarse y decide invitar a Candela Peña al show de Antena 3.