Farruko, aplaudido por su reflexión sobre el bofetón de Will Smith a Chris Rock

Sin duda, el bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Premios Oscar ha sido uno de los acontecimientos televisivos del año. Nadie, ni siquiera los allí presentes, esperaban que aquello ocurriese.

Pero el encontronazo físico entre estos dos actores ha trascendido también en la música. Farruko, uno de los referentes de la escena de la música urbana, ha sido uno de los que se han posicionado. Y sus palabras han sido aplaudidas por la gran mayoría de sus fans.

El reggaetonero ha compartido su reflexión en su cuenta de Instagram junto al vídeo del discurso que Will ofreció entre lágrimas: "No estoy de acuerdo con el bofetón 👋🏻por que nuestra guerra no es contra carne si no contra espíritu dice la palabra!! Pero aquí veo aun @willsmith que tiene una lucha fuerte con si mismo y Dios lo está llamando estás son pruebas aveces el demonio de la fustracion el del ego y la furia nos vencen por que somos humanos es tan difícil tolerar y vivir en un mundo tan cruel donde solo te atacan sin compasión por irse viral o llamar la atención y más en la industria del entretenimiento que es un canibalismo que cualquiera pierde los estribos y no se sabe como uno puede reaccionar por eso hay que orar todo los días 🙏🏻y pedirle a Dios compasión sabiduría tolerancia y prudencia para poder salir de la puerta 🚪 de tu hogar 🏠 para el mundo 🌍 por que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar @willsmith hermano nos sueltes tus oraciones errar es de humano pídele a Dios q te de dirección voy a ti tú eres una ficha grande para salvar al mundo!! Ama Perdona Protege y Ayudaal recoger el Oscar".

Will.i.Am, el futbolista Dani Alves y otras celebridades han apoyado la opinión de Farruko en los comentarios de su publicación.

Pero lo cierto es que el intérprete de Pepas no ha sido el único en defender al actor públicamente. Anuel AA también lo ha hecho en su cuenta de Instagram. "Ya saben, al payaso que tenga ganas de montar el circo hablando de Yailin le va a pasar lo mismo", dijo en referencia a su chica. “Si no es en televisión pues ya ustedes saben (Anuel 2016) va a ser peor. Y que Dios te bendiga cuando termine yo contigo, para que aprendas y no te vuelva a pasar en otra ocasión. Pal que se quiera poner payaso con Yailin eso es lo que le va a pasar", añadió.

Y tú, ¿qué opinas?