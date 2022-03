Justin Bieber le devuelve la colaboración a Kehlani en ‘Up at night’

El clan Bieber es desde hace unos años un auténtico círculo de talento en el que entran y salen cantantes, compositores, productores... ayudando al canadiense en sus propias producciones musicales o 'reclamando' favores prestados años atrás. Ese es el caso de Kehlani quien en los próximos días va a estrenar la colaboración con la que el canadiense le 'devuelve' su dueto en Get me que estrenaron en marzo de 2020 justo cuando estalló la pandemia. Un medio tempo con toques R&B en el que expresaban lo que esa persona especial puede provocar en ti y la compatibilidad que tienes.

La nueva canción del dúo llevará por título Up at night y formará parte del nuevo proyecto musical de la intérprete que recogerá el testigo de It was good until it wasn't que publicó hace aproximadamente un par de años y que muy pronto tendrá sucesor aunque de momento no hemos podido escuchar ni un breve fragmento o adelanto de la misma.

Para la ocasión, Kehlani ha decidido tirar la casa por la ventana y lucir el músculo que le da su amistad con Justin Bieber. Y por si faltaba poco aliciente para el estreno musical, Kehlani se ha puesto de cuero rojo de la cabeza a los pies dejando claro que eso de estar despierto de madrugada tiene un doble sentido.

No tendremos que esperar demasiado para escuchar las voces de la estadounidense y del canadiense volviendo a complementarse a la perfección ya que como ambos solistas han confirmado a través de sus perfiles oficiales en redes sociales Up at night verá la luz el próximo miércoles 30 de marzo, es decir, en la madrugada del jueves 31 de marzo en nuestro país.

El disco de Kehlani no se hará esperar mucho más y bajo el título de Blue water road estará disponible en las tiendas de todo el mundo y en las principales plataformas de streaming el próximo 29 de abril. Ahora solo queda esperar unas horas para descubrir el sonido de su nueva colaboración con Justin Bieber y si seguirá llos pasos de Get me con la que conquistaron al público hace un par de años.

Andrew Pop Wansel y Roget Chahayet son los productores de esta canción que supondrá uno de los primeros estrenos musicales del canadiense en lo que llevamos de 2022 tras unos años intesos de creación y publicación de canciones. Hace unas semanas presentaba Attention junto a Omah Lay