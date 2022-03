Aitana presenta su nuevo single, 'En el coche', con un divertido "challenge" en TikTok

Era cuestión de tiempo que Aitana volviese a sorprendernos con más novedades sobre su último disco, el tercero ya de su carrera. Si hasta el momento Berlín y Formentera eran canciones que no nos podíamos quitar de la cabeza, ahora la artista irrumpe en el panorama musical con un nuevo single, En el coche, que ha presentado a través de un challenge en TikTok como una pequeña dosis y que seguro que no podremos dejar de bailar y tararear.

Esta misma tarde, Aitana ha compartido en su perfil de TikTok un vídeo con el extracto del que será su nuevo single y con unas palabras que anuncian que lo bueno todavía está por llegar: “Se vienen cositas” ha expresado la catalana. Aunque, en el mensaje de la cantante también ha habido espacio para bromear y ha expresado: “Sé que podéis mejorar este “challenge” muy mucho porque a mí esto se me da regular”.Además, en el vídeo se la puede ver bailando su nuevo LP marcando tendencia con el nuevo baile.

No basta con ello, la artista también ha compartido en su perfil de Instagram una story con el título del nuevo single, En el coche, y con la que seguramente sea la cabecera de su videoclip. Una nueva entrega que seguramente pertenecerá a su tercer disco y que se suman ya, a Berlín y Formentera, que salieron el pasado año. Todo apunta a que será otra de esas canciones que no nos podremos dejar de cantar porque, ya solo con el extracto de su vídeo, hemos podido ver que la canción resulta pegadiza. Habrá que esperar para saber más noticias acerca del estreno, pero no hay dudas de que será pronto.

La artista comparte una imagen sobre su nuevo LP. / Aitana - Instagram

La cantante que, ya ha sorprendido con su nuevo estilo musical en Formentera, abrazando de lleno al pop más urbano y electrónico, puede que también lo haga con este nuevo LP, En el coche, donde todo apunta que también sorprenderá con este nuevo estilo.

Parece que Aitana predice el éxito de lejos y así lo demuestra con sus dos últimos LP, Berlín y Formentera, que han ocupado la lista de LOS40 en repetidas ocasiones consiguiendo el primer puesto del ranking. A estos hits hay que sumarle otras colaboraciones de la mano de Zzoilo y Cali y el Dandee, que han convertido sus piezas en auténticos hits internacionales.

Esperaremos un poco ansiosos más detalles sobre el estreno de este nuevo single y veremos si se convierte en un hit global en los próximos meses, como ya ha ocurrido con gran parte de sus canciones.