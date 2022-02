Britney Spears lo contará todo: la Princesa del Pop vende sus memorias por 15 millones de dólares

Britney Spears vuelve a ser una mujer libre de cualquier tutela legal y el primer paso que ha dado de manera oficial la intérprete en su nueva vida es un acuerdo comercial con la editorial Simon and Schuster para la publicación de unas memorias. La Princesa del Pop parece dispuesta a contarlo todo y su libro podría convertirse en uno de los mayores fenómenos dada la historia que la ha rodeado.

PageSix ha sido la web encargada de desvelar el acuerdo millonario entre la editora y la cantante cuya cifra inicial asciende hasta los 15 millones de dólares, una cantidad solo superada por otras memorias biográficas de renombre: la de los Obama.

Y es que no se trata de cualquier persona, sino que se habla de Britney Spears, quien ha tenido una vida muy expuesta al público desde que se convirtió en una estrella mundial de la música hasta que empezó a vivir un auténtico infierno que la hizo entrar en barrena y mantenerse bajo tutela y vigilancia hasta hace apenas unos meses.

Este libro vendría a mostrar todo lo que no sabíamos sobre la vida personal de la conocida cantante. "Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez hago una entrevista" escribió Spears en octubre. Al final no hará falta ya que ha sido la propia Princesa del Pop la que se ha decidido a tirar de la manta y narrar algunos de los episodios más duros de su vida. De hecho, hace ya unos meses bromeaba sobre la idea de escribir su propio libro y les pidió a los fans un título sugerido.

Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial parece obvio que Britney Spears hará un recorrido por toda su vida personal y profesional sin dejar ni un solo detalle fuera de las páginas. Durante muchos años se ha estado escuchando la versión oficial de su vida pero no la versión de la propia artista interesada. Su familia, su padre, su hermana... El terremoto puede ser enorme.

Porque como decíamos en el relato sobre Britney participó también Jamie Lynn, la hermana de la cantante publicando hace unos meses Un libro autobiográfico llamado Las cosas que debí haber dicho. Allí contó cómo su hermana supuestamente la habría amenazado con un cuchillo. Britney no solo aseguró no haberlo hecho sino que además acusó a su hermana de no haberla ayudado nunca ni haber estado ahí en los peores momentos de su tutela.

"Mi familia arruinó mis sueños y pretenden hacerme quedar como la loca de esta historia, les encanta destruirme. Nunca estuvo demasiado a mi lado hace 15 años así que, ¿por qué están hablando de eso a no ser que quiera vender un libro a mi costa? ¿De verdad? Mi hermana nunca ha tenido que trabajar por nada, se le ha dado todo siempre" aseguró la Princesa del Pop.

Su enfrentamiento público podría vivir un nuevo episodio en estas memorias: "Britney, simplemente llámame. He intentado ponerme en contacto contigo directamente muchas veces para poder hablar de esto en privado, como deberían hacer las hermanas, pero tú sigues eligiendo hablar de esto en plataformas públicas. Por favor, para de decir que yo no he estado ahí para ti y que me invento cosas. No me importaría compartir las veces que he estado ahí, te he llamado y te he apoyado e intentado ayudarte. Esto es vergonzoso y tiene que parar. Te quiero" dijo su hermana.