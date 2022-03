Pablo, de 'Maestros de la Costura', estuvo en 'First Dates' y habló claro: "Soy virgen de hombre"

Los fans de Maestros de la costura se quedaron con la boca abierta el pasado martes cuando vieron aparecer por los pasillos del crucero de First Dates a Pablo, uno de los favoritos de la nueva edición del talent de RTVE que sigue en emisión.

El valenciano, que estudia diseño de moda y está demostrando en La 1 tener una gran destreza para la costura y el diseño, decidió hace solo unos meses vivir otra aventura televisiva y se presentó al formato en barco del dating más famoso de pequeña pantalla. Pablo, se lanzó al Mediterráneo de la mano de Jesús Vázquez para conocer a Dani, un vecino de Valencia de 24 años que, como él, también cuida mucho la estética, aunque en su caso, opta por un estilo mucho más grunge e incluso metalero.

"Sentimentalmente me ha ido fatal. No he tenido ninguna relación y no he tenido ninguna cita. Sí que he hecho cosas, me he liado con gente, pero siempre ha sido como de fiesta", se sinceró el joven aprendiz al presentador de First Dates Crucero, que no dudó en especificar que, aunque había "hecho más cosas, lo que es una relación sexual plena no" la había tenido hasta entonces. "Me he venido aquí a un crucero, a por todas", bromeó al respecto tirando de su particular buen humor.

Pablo buscaba un chico como él y se encontró a su vecino

Después de haber confesado su virginidad, Pablo le explicó a Jesús Vázquez que había llegado a First Dates Crucero buscando a un chico como él, que se saliese fuera de lo común, algo que, pese a que se cumplía en Dani, no pareció ser suficiente para conquistar su corazón.

Pablo y Dani. / Cuatro

Cuando Jesús Vázquez les presentó sobraron las palabras entre ello. Los dos jóvenes se conocían prácticamente de toda la vida ya que habían crecido en el mismo barrio. "Hemos coincidido en algunos sitios y tenemos amigos en común", confesaron ante las cámaras de Cuatro.

Después de la sorpresa inicial, los jóvenes parecían haberse divertido en la cita. Pablo y Dani compartieron confidencias, risas, se dedicaron piropos e incluso el diseñador se atrevió a sostener ante su compañero de cena que era "virgen de hombres". "No soy pasivo pero no me importaría probarlo con una persona con la que me sienta cómoda", le comentó a Dani para explicarle que él, necesita encontrar una conexión especial y un vínculo de confianza para pasar al plano sexual.

Amigos listos para quemar Valencia

Aunque en lo que se refiere a su forma de ver el sexo, los valencianos encajaron e incluso Dani aseguró que, pese a que él había tenido una vida sexual activa, practicar sexo es algo que no le parece necesario, parece que no hubo una conexión romántica entre ellos. La pareja se divirtió mucho en la cena e incluso después se marcharon juntos a bailar merengue, pero, de ahí, cada uno a su camarote. "Me llevo demasiado bien con él como para tener algo más. Es que yo, si estoy con un hombre, tengo que odiarlo y me cae demasiado bien, ¿qué le hago?", llegó a alegar Dani para declinar tener otra cita con el aspirante de Maestros de la costura. Eso sí, ambos dejaron claro que estaban listos para quemar juntos la noche valenciana.