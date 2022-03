El impresionante vestido transparente de Beyoncé deja boquiabiertos a sus fans

Más allá del bofetón de Will Smith a Chris Rock, Beyoncé se convirtió en una de las protagonistas de la noche de los Premios Oscar, que se celebraron el pasado 27 de marzo en Los Ángeles. Interpretó Be Alive, su canción para la película El método Wiliams, con un impresionante vestido amarillo que no pasó desapercibido.

Lo cierto es que no fue el único look con el que la artista sorprendió en esta noche tan importante para el mundo de la gran pantalla. En la after-party que organizó junto a su marido Jay-Z, lució un espectacular vestido transparente con mucho brilli-brilli que que ha cautivado por completo a sus seguidores.

Unas preciosas piedras brillantes cubren sus partes más nobles formando una figura de lo más elegante. Su pelo largo y suelto complementa este look que ha dejado sin respiración a más de uno y una.

Como mencionamos en líneas anteriores, Queen B fue una de las reinas de la noche. Y es que se subía a un escenario después de estar alejado de él durante años. La fuerza que tanto caracteriza a la artista estaba muy presente durante su actuación. Aunque la puesta en escena también fue un factor clave. Beyoncé cantó en una pista de tenis y rodeada de un numeroso equipo de bailarinas. Ella, vestida de verde de la cabeza a los pies, parecía hacernos entender que estaba interpretando a las famosas pelotas de tenis.

Hacía cinco años que Beyoncé no se subía a un escenario para interpretar su música en directo. Pero se ha encargado de que su regreso fuese a lo grande. Y es que, ¿quién se va a negar a una actuación en los Premios Oscar?

La artista también es experta en cumplir los sueños de otras personas. Sebastián Yatra ha compartido emocionado en redes sociales que estuvo junto a nuestra protagonista y Jay-Z durante la gala. Con un simple emoji ha dejado claro que está completamente derretido por aquel momento. Hasta sus seguidores no han dado crédito por la situación.

Beyoncé no solo se ha convertido en una referente musical. Su gusto por la moda también ha marcado tendencia en todo el mundo. Como diría Marisa: ¡Qué mona va esta chica siempre!