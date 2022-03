Chris Rock habla por primera vez tras el incidente de los Óscar

La última entrega de los Premios Óscar tuvo dos claros protagonistas: Chris Rock y Will Smith. La bofetada que Will Smith propinó al presentador de la gala ha sido objeto de debate desde la madrugada del domingo al lunes. Los motivos para usar la violencia, la cara de la mujer de Will mientras el cómico la comparaba con la teniente O’Neil, las palabras desde la butaca de Will, el chiste del humorista..Todo se ha analizado y luego han venido las reacciones de la Academia, el arrepentimiento de Will y las opiniones de sus amigos como Pablo Motos, el presentador de El hormiguero.

El único de los protagonistas que no se había pronunciado sobre el tema fue Chris Rock. El cómico que se quedó perplejo tras la bofetada no acudió a la fiesta posterior de la gala de entrega de los premios. Decidió mantenerse en silencio, pero ayer tenía un bolo como cómico en el Teatro Wilbur en la ciudad de Boston.

El humorista sacó el tema en el escenario preguntando a los asistentes por cómo había sido su fin de semana. Entonces dijo que aún estaba procesando lo sucedido esa noche y que cuando eso suceda diría lo que piensa “sobre esa mierda”. Curiosamente el conductor de los Óscar en ningún momento mencionó las palabras clave: Óscar, Will Smith..pero todos los presentes en el show entendían claramente a qué se refería. No puede ser de otra manera pues hemos asistido a un auténtico espectáculo en la fiesta más importante del cine. Rock mantiene aún la intriga sobre lo que piensa del momento bofetón y cuando lo tenga claro hablará sobre ello, según dijo sobre el escenario del Wilbur.

Los fans de Chris

“Y esta es la historia pongan atención

De como mi vida se transformó

Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser tendencia de todo Twitter.”



Will Smith 2022 pic.twitter.com/QOzOEeBkEO — Hugo Molina (@hugume08) March 28, 2022

Los asistentes al espectáculo de Rock dieron muestras de apoyo al humorista con aplausos y cánticos contra Will Smith. Rock no se unió a esas muestras de afecto pero sonreía, según han explicado algunos asistentes al acto a medios norteamericanos. El humorista está completando una serie de actuaciones y durante las próximas noches actuará en Boston, Atlantic City, Reno y Florida.

El presentador de los premios quiso hacer una broma sobre la cabeza rapada de la mujer de Will Smit, Jada Pinkket Smith, sin saber que ella padece una enfermedad que ha provocado que se quede calva y de ahí que decidiera raparse. Jada tiene alopecia, una enfermedad por la que se pierde el pelo de todo el cuerpo.