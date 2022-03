Tom Cruise vuelve a surcar los cielos en el último tráiler de ‘Top Gun Maverick’

Una auténtica salvajada. Ese es el comentario más repetido en el estreno del último tráiler antes del estreno de Top Gun Maverick. 36 años después vuelven los ídolos del aire encabezados por un Tom Cruise que vuelve a surcar los cielos a toda velocidad y con una cierta temeridad pero con un nuevo objetivo: encontrar un sucesor a su nivel en la escuela de vuelo.

Top Gun: Ídolos del aire (1986) fue uno de los títulos míticos de los años 80 dirigido por Tony Scott y protagonizado por el actor junto a Val Kilmer en el que el intérprete daba vida a Maverick. Treinta años más tarde, veremos al aviador de élite de la Marina de los Estados Unidos después de haberse convertido en uno de los mejores pilotos de la escuela de vuelo.

Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Marina de los Estados Unidos, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) vuelve a encontrarse con su pasado cuando le toca probar las habilidades del teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), alias: "Rooster", el hijo del difunto amigo de Maverick y el oficial de intercepción de radar, el teniente Nick Bradshaw, también conocido como "Goose".

Enfrentando un futuro incierto y confrontando a los fantasmas de su pasado, Maverick se ve envuelto en una lucha contra sus miedos más profundos, culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que serán elegidos para volar.

Joseph Kosinski dirige esta secuela del clásico ochentero con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis y Ed Harris en el reparto. Top Gun Maverick ha sido escrita por Ehren Kruger, Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie sobre una idea original de Peter Craig y Justin Marks de los personajes creados por Jim Cash and Jack Epps, Jr.

Los fans más nostálgicos de Iceman, Maverick y compañía llevan demasiado tiempo esperando el estreno de este proyecto anunciado hace ya la friolera de 5 años. Top Gun: Maverick tenía previsto su estreno para julio de 2019, se pospuso a principios de 2020 y después llegó la pandemia, retrasando una y otra vez los planes de la major para lanzarla en cines. Finalmente se fijó noviembre de 2021 como día de estreno oficial del ansiado retorno de Maverick y el resto de ases del aire, pero el repunte de casos de coronavirus provocados por la variante delta en Estados Unidos intimidó a la productora que lo pospuso hasta este próximo 27 de mayo.

El 31 de mayo de 2018 se inició el rodaje de la secuela de una película que recaudó 357 millones de dólares alrededor del mundo y se llevó un Oscar a la Mejor Canción por Take my breath away de Berlin.