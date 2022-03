5 Seconds of Summer (5SOS) anuncia su nueva canción ‘Take my hand’, adelanto de su próxima aventura musical

A finales del pasado 2021, 5 Seconds of Summer (5SOS) dio el pistoletazo de salida a la celebración de sus 10 años como formación gracias a la canción 2011. Una década dedicada por entero a la música que les han convertido en referencia dentro de las bandas y cuya posición podrán seguir reivindicando a partir del 1 de abril gracias al estreno de Take my hand.

El terremoto oscasionado por el anuncio en las redes sociales ha sido espectacular. Cientos de sus seguidorxs acudieron a sus cuentas oficiales para celebrar la llegada de nueva música. La espera hasta la madrugada del 1 de abril se va a hacer larga pero va a ser muy sonada (en muchos sentidos).

Luke Hemmings, Calum Hood, Ashton Irwin y Michael Clifford han tenido cónclave para aclarar cómo organizar la publicación de su nuevo disco con los primeros conciertos de su nueva gira. Una gran noticia para todos sus fanáticos que vieron como todos los planes en torno a CALM (2020) su anterior elepé se iban al traste por culpa de la pandemia.

Y pese a los dos años que han pasado ya desde aquel marzo de 2020, el grupo ha estado trabajando muy duro tanto a nivel individual (con alguna experiencia como solistas) como en los proyectos musicales conjuntos. El objetivo, intentar repetir la fórmula del éxito que les llevó a vender tres millones de discos y cinco millones de singles, galardones en los premios Billboard, People's Choice y American Music Awards.

Ni siquiera rozaban la mayoría de edad cuando la oportunidad de embarcarse en un proyecto discográfico llamó a sus puertas. Eran unos chavales de 16 años que lo dejaron todo en su Australia natal (sus familias, sus amigos y sus estudios) para mudarse a la otra punta del mundo. A Londres, ni más ni menos.

A base de tesón, trabajo e ilusión se han convertido en uno de los grupos que más van a dar que habar en este este 2022 en el que presentarán su nuevo disco. Su frenética propuesta punk pop nos enamoró desde la primera vez que les escuchamos canciones como She looks so perfect.

Ahora le toca el turno a Take my hand, primera canción que adelantará su nuevo álbum de estudio del que no tenemos muchos más datos (ni fecha, ni número de canciones, ni número de colaboraciones...) pero del que ya mismo nos morimos por poder escucharlo al completo.

