Dora anuncia ‘Im Press’, nuevo adelanto de su EP debut

Llevamos años detrás de cada paso que da la jovencísima Dora Postigo, la hija de Bimba Bosé. Tras varios lanzamientos individuales de canciones, la artista se ha puesto manos a la obra para publicar su EP de debut. Después del primer sencillo, Flores de abril, la solista ya tiene lista su nueva propuesta que, según la nota de prensa de su sello, será el segundo y último adelanto del citado EP.

Im Press es el nombre de su nueva canción. Un tema con el que intenta canalizar el descontento ante ciertas situaciones a las que le ha dado una dimensión creativa. Eso es lo que ha hecho la intérprete que en su nueva canción reflexiona sobre el papel que ocupan las redes sociales, la sobreinformación descartable, el clickbait y la sensación de auto-ficción desmesurada.

"Se puede adoptar una actitud cínica y reírse de todo este circo, porque es gracioso y surreal, pero al final del día es un termómetro de cómo estamos como sociedad. Creo que refleja una decadencia importante" explica Dora Postigo.

A ello le canta en Im Press, su nuevo single y una de las canciones más rabiosamente frontales hasta la fecha, en el que toma distancia de los sensacionalismos y la plastificación social en la que estamos sumidos.

En este single vuelve a contar con la producción de Vicent Huma (que ha producido trabajos de Jorge Drexler, Najwa Nimri o Marlango, entre otros). Es el segundo y último adelanto de lo que será el EP debut de la joven artista madrileña, que hace solo unas semanas presentaba Flores de Abril, un primer avance que servía para introducirnos en el universo sonoro de su primer álbum corto cuyo título de momento no está confirmado.

Una canción en la que las sonoridades urbanas y electrónicas recuerdan al registro de finales de los años '90 de artistas como TLC, Aaliyah o Missy Elliott, conectándolo con un espíritu jazz-funk a lo D'Angelo o Erykah Badu, grandes influencias de DORA, que en menos de un mes presentará su primer EP.

La carrera musical de Dora

Dora (Madrid, 2004), nació en una familia de larga tradición artística, lo que la llevó a nutrirse de los artistas que sonaban en su casa como Elle Fitzgerald o Kendrick Lamar, entre otros. Comenzó sus andanzas en la música con un canal de covers, pasando por ser la cantante principal de jazz en la Creativa Junior Big Band, hasta que finalmente, saca su debut en solitario: Call me Back.

Sus singles como Ojos de Serpiente, Hoy, Oxena, Quiéreme (aunque no es tu estilo) o Flores de Abril han sido la constatación de que Dora pertenece a una generación en la que los géneros fluyen y se disuelven entre sí. Grandes productores de la talla de Pional (The XX, John Talabot, Empress Of, The Rapture, Aitana) su mano derecha, han sabido a través de sus colaboraciones, ven su enorme potencial.

Visionaria en lo musical, sus estilos pasan desde el pop, RnR, soul, neo-bolero y electrónica indie, lo que conjunta a la perfección con una actitud descarada que se acerca tanto a la estética punk como a la del hip-hop.