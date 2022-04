Will Smith abandona arrepentido la Academia de Cine y Hollywood paraliza sus 2 próximos proyectos

Una semana después de lo que sucedió durante la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2022, Will Smith ha comenzado a pagar las consecuencias de su bofetada a Chris Rock tras la broma sobre la calvicie de Jada Pinkett. El actor estadounidense ha abandonado arrepentido la Academia de Cine y Hollywood ha paralizado sus 2 próximos proyectos.

Desde que se produjo la agresión sobre el escenario en directo ante los ojos de millones de personas, en la industria cinematográfica estadounidense no se habla de otra cosa. Las opiniones, tan dispares como los protagonistas, van desde los que buscan la condena total y la sentencia al ostracismo del actor hasta aquellos que consideran que el intérprete ya se ha arrepentido de su error y la vida tiene que seguir.

Pero no será tan sencillo. Primero porque la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha recibido una carta de renuncia del propio Will Smith. El actor abandona así el star-system y no formará parte de la Academia para eventos, actos, premios, etc.. Ahora la gran pregunta entre el público es saber si la propia Academia le despojará del Oscar que ganó.

Este es el comunicado que ha publicado y enviado a la prensa: "He respondido directamente al organismo disciplinario de la Academia y yo aceptaré totalmente las consecuencias de mi conducta. Mis acciones en la 94ª edición de los premios de la Academia fueron dolorosas e inexcusables. La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis amigos y seres queridos, a la gente del público y a la audiencia televisiva en sus casas. He traicionado la confianza de la Academia. He privado a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser reconocidos por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto. Quiero poner el foco de nuevo en aquellos que merecen la atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva a hacer su increíble trabajo para apoyar la creatividad y el arte en las películas. He renunciado a la membresía en la Academia y acentaré cualquier consecuencias de la investigación que consideren apropiada".

El perdón público a Chris Rock (suponemos que también habrá habido perdón privado) y esta renuncia parecen no haber satisfecho a los más críticos con las acciones de Will Smith. Netflix y Sony han paralizado los dos proyectos en los que el actor iba a formar parte: Fast and loose y Bad Boys 4.

