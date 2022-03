Will Smith se negó a abandonar la gala de los Óscar pese a que la Academia se lo pidió

El bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Premios Óscar sigue dando que hablar. Después de que un gran número de celebrities se hayan pronunciado al respecto, que Will Smith se haya disculpado por lo ocurrido, que Chris Rock haya roto su silencio e incluso que la propia Jada haya hablado sobre el incidente, se ha conocido la que fue la primera reacción de la Academia de Hollywood: tratar de expulsar al actor que dio vida al icónico Príncipe de Bel-Air del teatro Dolby.

Según ha publicado la Agencia EFE a raíz de un comunicado de la Academia, minutos después de que Will Smith agrediese al cómico que estaba presentando la gala, la organización le pidió al actor que abandonase la ceremonia pero este se negó aunque admitió que "podría haber gestionado la situación de otra manera".

Además, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EEUU ha expresado en su comunicado que el pasado miércoles instó a Will Smith a enviar una declaración escrita sobre su conducta en un plazo de 15 días, el tiempo en el que la organización se ha propuesto decidir cualquier "medida disciplinaria" que se pueda aplicar sobre él por haber violado los estándares de conducta incluido "el contacto físico inapropiado" y el "comportamiento abusivo y amenazante".

En este texto difundido públicamente los miembros de la Academia califican la acción de Will Smith de traumática y "profundamente impactante de presenciar en persona y por televisión". Además, la organización de la 94ª gala de los Óscar ha pedido disculpas a todos los presentes, a los espectadores y en especial a Chris Rock, de quien ha alabado su resiliencia en el escenario.

Nada apunta a que le vayan a quitar el Óscar

Pese a que todavía debemos esperar hasta el 18 de abril para conocer las medidas que la Academia de Hollywood tomará sobre la figura de Will Smith, nada apunta a que el Óscar que ganó el pasado domingo por su papel en El método Williams solo unos minutos después de haber golpeado a Rock le vaya a ser retirado.

De hecho, la Academia ha jugado con la ambigüedad sobre las posibles sanciones y no se ha mojado indicando ningún posible castigo. Aungue sí han aceptado que podrían haber gestionado la situación de una mejor manera, pues pese a haber golpeado a un presentador del evento, Will Smith pudo lanzar con total libertad un discurso en el que sostuvo públicamente que "el amor lleva a cometer locuras".

Las palabras de Will Smith tras el incidente

Un días después del incidente, Will Smith ya pidió sus primeras disculpas a través de las redes sociales. "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", explicó sobre la agresión a Chris Rock.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", sostuvo dirigiéndose específicamente al actor que golpeó.

"También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso. Atentamente, Will", terminó el actor en el que ha sido su único comunicado al respecto hasta el momento.