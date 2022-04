David Bisbal pone fecha al estreno de su nueva canción

En los últimos meses, David Bisbal ha ido publicando en las redes sociales algunas pistas de que tenía en marcha nuevos proyectos que verían la luz muy pronto y en estos primeros meses del 2022 parece que por fin empezaremos a disfrutarlos. De hecho, el almeriense ha puesto fecha al estreno de su nueva canción.

"No queda tanto!!. Pero antes hay muchas cosas que hacer, mucha preparación y dedicación. Abril, mes de nueva canción y nuevos proyectos" escribía el solista en su perfil oficial en Instagram sorprendiendo así a sus casi 4 millones y medio de seguidores.

Una canción que todo el mundo creía que se lanzaría el 1 de mayo, el primer domingo del mes en el que en España celebramos el Día de la Madre ya que su madre era la destinataria de la citada canción: "Mi próximo Single será un regalo para mi madre!!!! 🤭🤫".

De momento nos quedamos con las ganas de conocer más detalles sobre este tema al que apenas le quedan unos días para ver la luz. Ahora la gran pregunta es si será el primer sencillo de un proyecto discográfico mucho más completo y que recogería el testigo de En tus planes (2020).

De hecho hace unos días podíamos ver en las mismas redes sociales al músico almeriense posando para la sesión fotográfica que podría ser la que ilustrara el octavo disco de estudio con el que celebrará en verano los 20 años de su debut discográfico.

Pero estos estrenos musicales no son los únicos proyectos en los que está embarcado David Bisbal: "Los proyectos siguen adelante y tengo un montón de ellos en camino y trabajándose. Algunos de ellos que están concluidos y que solo falta presentarlos. De igual manera me ilusionan, me hacen sentirme vivo. Normalmente no estoy mucho en las redes sociales, pero es cierto que cuando estás en tantos proyectos tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Y se me olvida compartir ciertas cosas con vosotros".

Esas 2 décadas de música se van a celebrar por todo lo alto tal y como nos confesó el solista en LOS40 Global Show: "Ahora estoy preparando un disco nuevo y un proyecto que seguramente me tenga un tiempo fuera de España. Lo más importante es el disco nuevo y que el 3 de junio se cumplen 20 años de Corazón latino. Y voy a hacer algo muy grande y muy especial".