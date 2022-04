Makoke se pronuncia sobre el papel de Kiko Matamoros en ‘Supervivientes’

Tras varias semanas buscando la respuesta de Makoke sobre el veto sufrido por su expareja para participar en Supervivientes, la colaboradora de Telecinco ha hablado alto y claro, ante los micros de GTRES, recogido por la revista HOLA. Makoke ha sido uno de los muchos famosos, que han decidido acompañar a Tamara Gorro en la presentación de su libro y, durante ese evento, se ha detenido ante los medios para hablar sobre la participación de Kiko Matamoros en Supervivientes, en un tono mucho más calmado y amable del que estamos acostumbrados a ver en los platós de Mediaset.

Desde que se conoció el “veto” de Kiko Matamoros para que su exmujer, Makoke no pudiera participar en el reality de supervivencia más extremo de Telecinco, la colaboradora de Viva La Vida no ha querido pronunciarse, pero muchos periodistas y compañeros han sido los que han intentado sonsacarle las palabras durante todo este tiempo, pero ella siempre ha querido mostrarse ajena al tema, seguramente por no echar más leña al fuego.

Sin embargo, Makoke ha sorprendido cuando ha decidido atender a los medios y explicar las ganas que tenía de participar en el reality de Supervivientes: “Me han llamado muchas veces y por unas cosas o por otras no he podido ir nunca”, ha reconocido la tertuliana. No ha querido pronunciarse sobre el supuesto veto que Kiko Matamoros le había puesto y que impedía su participación en esta nueva edición: “Ahora ha sido por esto, otra vez será”. En la pequeña entrevista también ha habido espacio para el humor y Makoke ha asegurado que, los bikinis que tenía pensado estrenar en Honduras, ahora los lucirá en Ibiza: “Con una paella y una sangría, lo disfrutaré más”, ha comentado riéndose.

Otro dato a resaltar es que Makoke está intentando dejar atrás todas las diferencias, que tenía con el que fue su marido, durante más de 20 de años y así, lo ha demostrado al opinar sobre la participación de Kiko Matamoros en Supervivientes. Un análisis que ha reconocido que era difícil ahora porque “no reconoce” a su exmarido. La colaboradora, finalmente, ha acabado mojándose y explicando que cree que Kiko Matamoros “dará lo mejor” para aguantar el mayor tiempo posible, pese a sus “achaques de salud”.

Por su parte, Kiko Matamoros ya ha comentado en más de una ocasión lo feliz que se siente de poder emprender una aventura de esta envergadura, pese a que, tenga que separarse de su pareja, Marta López Álamo.