Jorge Javier Vázquez llama en directo a Rocío Flores para hablar de la supuesta infidelidad de su novio

Llevamos un tiempo escuchando rumores sobre las supuestas deslealtades de Manuel Bedmar a Rocío Flores. Algunos piensan que ha sido la manera de cebar su posible participación en Supervivientes, otros creen que realmente ha ocurrido.

El caso es que Sálvame ha recreado una conversación por whatsapp de Manuel y su supuesta amante, Laura Gutiérrez Mérida que esta semana concedía una entrevista a la revista Lecturas asegurando que habían mantenido una relación de seis meses en la que, por supuesto, habían mantenido relaciones sexuales, en alguna ocasión, en la casa que comparte él con Rocío.

En la conversación que hemos escuchado en el programa están intentando quedar. Ella quiere que él vaya a su casa porque la de él está vigilada y, además, puede dejar rastros de su pelo rojo. Él, sin embargo, insiste en que no puede ir porque su chica le va a hacer una videollamada y hay toque de queda a las 12 de la noche.

La llamada a Rocío

Tras ver el vídeo con la recreación de la llamada a Jorge Javier Vázquez no se le ha ocurrido otra cosa más que coger el móvil de Carmen Duerto, nueva colaboradora del programa, para llamar en directo a Rocío Flores. Ha descolgado, pero no hemos podido escucharla, luego ha sido el presentador el que ha reproducido la llamada.

“He hablado con Rocío Flores”, decía al colgar. “Le he dicho, ‘hola Rocío, soy Jorge Javier’”, decía creando misterio. “Y te ha colgado”, añadía Duerto. “No, no, no, no”, negaba él.

“Buenas tardes, Jorge Javier, no tengo nada que decir”, ha sido la escueta frase que ha compartido con él, “lo ha dicho de una manera muy educada, también tengo que decirlo”. Carmen Duerto, que normalmente cubre la información de Casa Real, ha vuelto a llamar a Rocío, pero ya no ha contestado.

Más adelante en el programa, cuando Jorge Javier estaba hablando con Kiko Matamoros sobre su participación en Supervivientes, ha anunciado que algo había pasado en casa de Rocío Flores. Ha contacto por teléfono con Jorge Ogalla, fotógrafo, que ha contado lo sucedido.

“Yo llegaba del programa y he pasado por allí, he estado de guardia, viendo la noticia que ha publicado Lecturas y sobre las dos y cuarto ha salido Manuel con la furgoneta de trabajo”, informaba el fotógrafo que opinaba que la cosa pinta mal entre ellos.

Veremos si esta pareja aguanta el chaparrón o acaba tan mal como la historia de su padre, Antonio David Flores, con Olga Moreno.