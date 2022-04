El futuro de Ezra Miller como el Flash de DC pende de un hilo, aunque los fans ya han propuesto un sustituto

Si hay una película que parece tener una maldición, esa es The Flash. Razones pandémicas aparte, la primera aventura en solitario del héroe más veloz de DC ha sido víctima de varios aplazamientos, siendo el último un cambio que ha movido su estreno de noviembre de 2022 a junio de 2023. Aunque ahora su nueva polémica va de la mano con su protagonista, Ezra Miller.

El estadounidense se incorporaba al Universo Extendido de DC en Liga de la Justicia interpretando a Barry Allen, también conocido como Flash. Aunque su personaje tuvo un buen recibimiento -de hecho, una de sus últimas escenas en la versión de Zack Snyder se ha llevado un reconocimiento del público en los Oscar 2022-, lo cierto es que ahora Warner podría estar considerando si continúan trabajando con él.

La información recogida por Rolling Stone indica que una fuente fiable les ha contado que ha habido consenso para poner en pausa proyectos en los que Miller esté involucrado. Esto es a causa de su última controversia, una detención en un bar-karaoke de Hawaii después de gritar improperios a la gente que se encontraba en el mismo, quitarle el micrófono a una mujer y abalanzarse sobre un hombre.

Fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 500 dólares, aunque la noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Teniendo en cuenta que no es la primera vez que Miller altera el orden público -ni si quiera la primera vez que Warner se plantea su despido por episodios tan desagradables-, era evidente que en los estudios se iban a poner a discutir sobre el futuro del intérprete.

Otra fuente también desveló al medio que Miller tuvo frecuentes crisis en el rodaje de The Flash, aunque no fueron violentos. Lejos de parecerse a sus polémicas, esta persona anónima describía a Miller como "perdido" en estos episodios. Afortunadamente, los seguidores de los proyectos en los que forma parte del reparto no tienen que temer por el futuro inmediato. Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore se estrena este 8 de abril, mientras que The Flash se presupone más que finalizada después de haber tenido fechas de estreno muy próximas antes de sus retrasos.

Un sustituto para Flash

Mientras que su personaje Credence de Animales Fantásticos no tiene muchas opciones de ser sustituido -a no ser que opten por hacer algo parecido a lo de de Johnny Depp y Mads Mikkelsen-, en el mundo de superhéroes todo es posible. Precisamente The Flash será el proyecto cinematográfico de DC que más explore el Multiverso, algo que rápidamente puede colocar a personajes de otras películas sobre el mismo personaje como gran protagonista -y si no, que se lo digan a los tres Spider-Man-.

Y justamente este ha sido uno de los argumentos que han utilizado los fans al conocer las últimas noticias sobre Miller. Muchos seguidores del superhéroe han propuesto sustituir al actor por Gran Gustin, que también interpreta al héroe en la serie televisiva del mismo para el canal CW. No sería una locura pensar en este cambio, pues ambos personajes ya se conocieron en la ficción. En uno de los capítulos especiales en los que se producía un crossover entre héroes, el Flash de Gustin conoció al de Miller en un enigmático encuentro en la serie Arrow.

Habrá que esperar noticias de si Warner mueve ficha a favor o en contra de la continuidad del personaje, sobre todo teniendo en cuenta que aún queda mucho tiempo para saber si una secuela de The Flash es viable. Por el momento, los fans seguro que tendrán suficiente con que se mantenga la fecha de estreno.

The Flash se estrena el 23 de junio de 2023.