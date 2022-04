Alicia Vikander denuncia en Harper's Bazaar la escena de sexo más incómoda de su carrera

En los últimos años hemos visto dentro del universo cinematográfico a decenas de actrices que han denunciado abusos o situaciones machistas en rodajes dando lugar a un movimiento masivo de denuncias que han hecho temblar los cimientos de Hollywood. Prácticamente no hay actriz que no haya contado su caso y una de las últimas ha sido Alicia Vikander en las páginas de Harper's Bazaar.

La actriz que ha saltado al estrellato mundial gracias a su papel como Lara Croft en Tomb Raider ha denunciado en la revista la escena de sexo más incómoda de su carrera cinematográfica que incluye otros grandes títulos como Ex Machina, The danish girl (por la que recibió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto), Jason Bourne...

"Me encanta la sensación de comunidad que una película independiente te da" empieza explicando Alicia Vikander si bien no todo es positivo incluyendo el hecho de rodar escenas de desnudos o de sexo que en las majors está cada vez más controlado.

"Lo único que no se puede improvisar es una escena íntima. Tienes que crear una coreografía y respetarla. Es lo peor del mundo hacer esas escenas. Me siento muy cómoda con mi cuerpo y he hecho bastantes desnudos y escenas de sexo, pero nunca es fácil" asegura la intérprete que hubiera deseado que los coordinadores de estas escenas hubieran existido antes.

"Deberían haber existido al principio de mi carrera" para así haber evitado encuentros incómodos. He estado en situaciones que no estaban bien, en las que no me sentí protegida. Todo el mundo estaba ocupado haciendo sus cosas y, en medio de todo eso, tienes a una actriz que se sienta allí desnuda durante un par de horas. Y se supone que alguien va a llegar con una bata, pero no lo hace. Después te das cuenta de que eso no estaba bien. Deberían haberme cuidado" denuncia la actriz.

Sin citar el nombre no resulta sencillo adjudicar la producción en la que le sucedió ya que la intérprete ha tenido escenas en al menos tres películas de corte independiente al inicio de su carrera. En este 2022 la veremos en la serie Irma Vep cuyo estreno está aún pendiente.