Qué hacer en Madrid hoy y en el resto de la Semana Santa 2022

¿Sabes ya que vas a hacer esta Semana Santa? Estos días festivos son perfectos para disfrutar junto a los tuyos haciendo lo que más te apetezca. Si vas a viajar a la capital y quieres saber qué hacer en Madrid en Semana Santa este 2022, toma nota de todos los planes, espectáculos y conciertos, que podrás disfrutar en estos días en la capital.

Si eres de los que se va a quedar en Madrid o directamente, vienes de otro rincón exclusivamente a visitarla entonces durante esta Semana Santa es importante que, tengas en cuenta todo lo que te vamos a contar a continuación para que, así, puedas organizar tus días con tiempo y reservar las entradas para alguna actividad.

Este 2022 elegir Madrid para disfrutar de la Semana Santa no es una mala idea si lo que quieres es apostar por una gran oferta cultural, ya que la capital presume de tener los mejores planes de ocio, aptos para todos los gustos y edades para que tú y los tuyos podáis disfrutar de unos días increíbles. Además, es cierto que, durante estos días, la ciudad se queda más vacía que de costumbre y esto hará que disfrutes más tranquilamente del ambiente de la capital.

Qué hacer en Madrid en Semana Santa 2022

Si vas a visitar Madrid en los próximos días y no tienes muy claro qué puedes hacer en Semana Santa 2022, no te preocupes, hemos preparado una pequeña lista de planes para que puedas personalizar tu propia guía turística y así, no te pierdas nada importante, independientemente de los días que vengas.

1. Disfrutar de la ciudad desde las alturas

Disfruta de unas bonitas vistas desde dentro del templo. / Getty

Si quieres disfrutar de Madrid desde un punto de vista diferente, atrévete a contemplarla desde las alturas, desde lugares como el Faro de Moncloa o el mirador de la Catedral de La Almudena. Aunque si eres más de disfrutar de un atardecer, junto con un buen refresco, entonces atrévete a sentir Madrid desde sus innumerables terrazas, que te harán disfrutar de unas vistas de vértigo, lo mires por donde lo mires.

2. Una cita cultural con sus museos

Visita uno de los mejores museos de la capital. / Getty

Independientemente de los días que vengas para disfrutar de la belleza de la ciudad, tienes que saber que tienes una cita obligada con alguno de sus museos, que, además de estar semi vacíos en días así, en sus interiores salvaguardan auténticas obras de arte. En el Paseo del Arte encontrarás los tres principales ejes monumentales y culturales de la capital: Museo del Prado, Museo Thyssen y el Museo Reina Sofía, aunque fuera de esta área también encontrarás otras visitas interesantes, como el Museo del Romanticismo o el Museo Sorolla, por citar solo algunos.

3. Acudir al rastro de Madrid

Pasear por el resto y contemplar auténticas reliquias del pasado es un imprescindible. / Getty

Reservar gran parte del domingo para pasear por el rastro es otro imprescindible, que no puede faltar esta Semana Santa. En él encontrarás todo tipo de objetos de uso común y otras más atípicos, que lo convierten en un lugar muy especial. Además, puedes aprovechar para luego tomar algo con los tuyos y disfrutar de un ambiente de lo más animado.

4. Disfrutar de la Tamborrada en la Plaza Mayor

Aprovecha tu paseo por la Plaza Mayor para ver la tamborrada de Semana Santa. / Getty

Si tienes la oportunidad también te recomendamos ver la Tamborradora, que siempre tiene lugar el Domingo de Ramos y suele empezar a media mañana, en plena Plaza Mayor. Un espectáculo cuanto menos diferente que si te pilla de paso no te pasará de inadvertido.

5. Acudir a alguna procesión en Madrid

Acude a la procesión del Cristo de Medinaceli, una de las más conocidas de la capital. / Getty

Tanto si eres religioso como si no, es interesante que durante tus días de vacaciones en Madrid aproveches para asistir a alguna procesión, que, después de dos años en blanco, vuelven para teñir a la ciudad de un ritmo y un ambiente únicos. Así que, si tienes la oportunidad, no lo dudes, porque se trata de algo auténtico, que cada cofradía y cada rincón de España vive de forma particular.

6. Probar las torrijas y otros dulces típicos

Prueba el dulce más típico de Semana Santa en los comercios de la ciudad. / Getty

Pese a que las torrijas son el dulce estrella de la Semana Santa, la realidad es que durante esta época también podrás disfrutar de otros platos deliciosos, como los buñuelos, la leche frita e incluso, los huevos de Pascua, que vas a encontrar en cualquier establecimiento del centro.

7. Escuchar las saetas y el cato hondo en plena calle

Descubre las saetas en las procesiones de Semana Santa en Madrid. / Getty

Un clásico que nunca defrauda. Como viene siendo habitual, acudir a algún concierto de las saetas flamencas al aire libre es, también, una interesante actividad, que incluir a tu lista de cosas que hacer en Madrid esta Semana Santa. Desde hace unos años, se programan conciertos para acompañar a determinadas procesiones, una cita que puedes aprovechar si encima te pilla a un paso del centro de la capital.

8. Visitar iglesias y la Catedral de La Almudena

Descubre esta bonita Iglesia en la capital y contemplar la belleza de su interior. / Getty

Otro de los imprescindibles que no puede faltar en esta Semana Santa 2022 es visitar las iglesias de Madrid, a las que será más fácil de acceder que, en cualquier otra fecha, por la época que es. Y te aseguramos que no hay mejor forma de adentrarse en sus adentros para conocer curiosidades, contemplar sus vidrieras y descubrir la historia que guardan sus paredes.

9. Degustar el cocido madrileño

Degusta uno de los platos más populares de Madrid. / Getty

Es cierto que, en muchos rincones de España, se elabora este plato, pero en ninguno sabe mejor que en Madrid. Así que, puedes aprovechar tu viaje a Madrid en Semana Santa 2022 para probar esta delicia gastronómica en alguno de sus numerosos restaurantes más tradicionales, donde elaboran con especial mimo esta maravilla.

10. Asistir a un musical, obra de teatro o concierto

Agenda una cita teatral en Madrid esta Semana Santa. / Monica Silvestre en Pexels

Otro de los grandes atractivos de Madrid es su gran variedad de espectáculos, conciertos o musicales que puedes ver los 365 días del año. Si eres de musicales no te pierdas el de Tina, en el cual se rememoran los grandes éxitos de la reina del rock&roll. Aunque, si viajas con los más pequeños de la casa, ten en cuenta que Madrid cuenta con actividades para ellos. Consulta la agenda local de todos los eventos culturales que se celebrarán durante estas fechas y reserva en el horario que mejor se adapte a tu ruta.

11. Pasear por el centro de Madrid

Pasear por las calles te llevará a empaparte de su ambiente y encanto. / felipepelaquim en Pexels

Disfrutar del ambiente de la capital desde cualquiera de sus calles y dejarte cautivar por la magia que se respira al atardecer son cosas que no olvidarás. Y si después de este paseo, optas por una buena cena o un buen refresco en su infinidad de locales, entonces prepárate para alcanzar el clímax.