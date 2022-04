Camila Cabello: “Rosalía y Willow hacen lo que les da la gana y así deberíamos ser los artistas”

Camila Cabello sabe que no es fácil compaginar a la artista que hace éxitos globales con la artista más íntima que busca en su imaginario colectivo la inspiración para ser fiel a lo que piensa y siente. Familia, su tercer álbum de estudio, es un proyecto en el que la cantante realiza un viaje a sus raíces latinas, lanzando un grito en defensa de los derechos de su comunidad mientras hace el difícil trabajo de encontrar esos hits que lo rompan en la guerra del streaming.

"Familia tiene diferentes significados. Crecí en Miami y mi cultura y mi familia han sido una parte grandísima de mi personalidad y de mi vida. Los últimos diez años he estado trabajando y haciendo discos en Los Angeles y extrañaba eso", explica la estrella del pop en una entrevista para LOS40 con motivo del lanzamiento del disco. "Después de hacer Havana hubo muchos productores quisieron trabajar conmigo para recrear el éxito, pero no sentía que fuera auténtico. Ahora escribo con productores latinos con los que hablo de Celia Cruz, Alejandro Sanz y Alejandro Fernández, hablo de canciones que me inspiraron y que me hicieron enamorarme de la música".

Videoclip de 'Don't Go Yet'

De ese proceso creativo surgieron dos canciones que marcaron los derroteros que va a coger Camila Cabello a partir de ahora. No olvida el sentido más pop que tenían sus anteriores trabajos, pero se dirige a lo que de verdad le remueve y le inspira. En Lola, sin ir más lejos, cuenta con la estrecha colaboración de Yotuel. "Escribió el himno de Patria y vida en un momento muy grande para la gente de Cuba. Era la primera vez que tenían esperanza. No me acuerdo si escribí esa canción antes o después del movimiento, pero la hice pensando en la gente que ha vivido en una dictadura más de cincuenta años. Las oportunidades son muy limitadas por la opresión del Gobierno".

La otra canción es Hasta los dientes. Camila Cabello sabe que la música en español ha cogido muchísima fuerza en la escena internacional y para este tema latino con potencial de hit ha contado con la exponente de mayor proyección. Hablamos, evidentemente, de María Becerra. "Quiero acercarme cada vez más a la música latina y cantar más en español. Me voy a mover más en esa dirección", admite. "Meses después de escribir Hasta los dientes escuché la canción Qué más pues? de J Balvin y María Becerra. Me encantó su voz y me sonaba parecida la manera en la que ella escribe sus melodías con la manera en la que yo escribo las mías, así que se la mandé. Ella es humilde, divertida y me encantó trabajar con ella".

Y en la búsqueda de esos nuevos referentes, Camila Cabello no se olvida Rosalía. Hace tiempo que se convirtió en una inspiración para la artista, aunque el lanzamiento de Motomami, el nuevo disco de la catalana, no ha hecho más que corroborarlo. "Me encanta La Combi Versace. Me encanta Como un G. Me encanta todo Motomami", dice, afirmando después que Willow, con quien ha hecho psychofreak para Familia, y Rosalía tienen mucho en común. "Las dos tienen una actitud ante la música y ser artistas que es muy parecida y me inspira mucho. Hacen lo que les da la gana y creo que así deberíamos ser los artistas, ponernos a prueba y hacer la música más pura y auténtica".

