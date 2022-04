Robert Downey Jr volverá a ‘Sherlock Holmes’ pero no en el cine

Robert Downey Jr volverá a ser Sherlock Holmes pero no en la gran pantalla. Antes de que la pandemia sacudiera nuestras vidas, la tercera entrega que iba a completar la trilogía de Sherlock Holmes iba a ser una realidad. La creación de Guy Ritchie iba viento en popa en taquilla y tanto el propio Robert como Jude Law ya habían dado su OK. Y hablo en pasado porque la producción quedó totalmente paralizada.

Pero lo que no vamos a poder disfrutar en el cine parece que sí lo vamos a poder hacer en la pequeña pantalla y en las plataformas de streaming on demand. Y es que el universo cinematográfico del popular detective inglés parece estar en expansión hacia la televisión, ya que HBO Max estaría desarrollando dos series relacionadas con las películas con la participación ya confirmada de su principal protagonista como no podía ser de otra forma.

Han pasado más de 11 años desde que recibimos la última entrega en nuestras pantallas pero Robert Downey Jr no ha olvidado a uno de sus personajes más emblemáticos y confía en su potencialidad ya no en la taquilla sino en los gustos del público. Es por ello que se ha implicado en estas dos series a través de su empresa de producción Team Downey.

Los proyectos de HBO aún no han desvelado todos los detalles de estas nuevas entregas del universo de Sherlock Holmes ni si el actor volverá a ponerse delante de las cámaras pese al paso del tiempo. El vínculo de estas series con las dos entregas cinematográficas también está por confirmarse aunque seguro que no faltarán guiños a lxs más fanáticxs de la saga.

Desafortunadamente tampoco tenemos una fecha de estreno en el horizonte para poder hacer más corta la espera sabiendo cuánto tendremos que esperar. Queda claro que Warner sabe el potencial de su producto pero no quiere ofrecer un regreso a cualquier precio después de recaudar en taquilla más de mil millones de dólares.

Ambos proyectos se encuentran en las primeras fases de desarrollo pero seguro que próximamente conoceremos más detalles del regreso de Robert Downey Jr. a uno de sus papeles más emblemáticos creador por Sir Arthur Conan Doyle.

Una buena noticia para su base de seguidores puesto que hace poco ya se despedía de otro de sus icónicos personajes, Iron man, y del universo Marvel.