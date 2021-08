El debut de Jonas Brothers cumple 15 años: de chicos Disney enamorados a estrellas maduras

Joe, Nick y Kevin Jonas marcaron a esa generación de adolescentes que se adueñaron del mando de la televisión para que Disney Channel reinara en las pantallas de sus hogares. La música de los Jonas Brothers y su relación con Miley Cyrus, Demi Lovato y Selena Gomez causó un boom que solo sucede una vez en la vida.

Este mes de agosto de 2021 se cumplen 15 años del álbum debut de estos chicos, It's About Time, por lo que estamos ante el momento perfecto para recordar su intensa vida musical y personal.

Sus inicios con 'It's About Time'

Después de que Nick Jonas diera sus primeros pasos como actor en Broadway a una temprana edad, decidió juntarse con sus hermanos para formar el trío más famoso del rock pop de los 2000. Los Jonas Brothers firmaron un contrato con Columbia Records y sacaron It's About Time.

Jonas Brothers antes de lanzar su disco, en los estudios de la MTV de Nueva York, el 1 de marzo de 2006 / Theo Wargo/WireImage/Getty Images

Este 8 de agosto se cumplieron 15 años de un lanzamiento que ya en su portada evidenciaba que eran unos niños, ¡qué pequeños eran!

No obstante, el éxito de la formación no fue inmediato. Tuvieron que unirse a Disney para que su carrera alcanzara cotas que no podían imaginar...

Chicos Disney: la era 'Camp Rock' y los amores adolescentes

Bajo su nueva compañía, estrenaron su disco homónimo. Aquí aparecieron hits como Year 3000 o SOS, los cuales todavía resuenan a día de hoy en la cabeza de los (por aquel entonces) adolescentes con solo mencionar los títulos.

En 2008, tuvo lugar el momento cumbre por el que muchos recuerdan a los hermanos: Camp Rock. Esta película de género musical y momentos románticos muy lights causó furor a los fans de Disney Channel y trajo a otra estrella: Demi Lovato. Tardó muy poco en congeniar con Joe, al igual que en la secuela Camp Rock 2, mucho mejor valorada por la crítica y los nostálgicos.

Jonas Brothers - Play My Music (From "Camp Rock"/Sing-Along)

Demi no fue la única que se cruzó en los corazones de los Jonas. Miley Cyrus (en su época Hannah Montana) y Selena Gomez (Los Magos de Waverly Place) irrumpieron en la vida de Nick Jonas para crear toda una telenovela. La tuitera @milesholy explica en su increíble hilo el triángulo amoroso que aquí se fraguó. Preparen las palomitas:

✨ hilo sobre el triángulo amoroso entre miley cyrus, nick jonas y selena gomez: la historia en canciones ✨ pic.twitter.com/7l8EMHe4Qu — 𝖕𝖑𝖆𝖘𝖙𝖎𝖈 𝖍𝖊𝖆𝖗𝖙𝖘 (@milesholy) January 13, 2021

Más lanzamientos antes de su separación en 2013

También en 2008 lanzaron A Little Bit Longer, su tercer trabajo de estudio. El sencillo Burnin' Up obtuvo tal éxito que se coló en el puesto 5 de Billboard. Al año siguiente, llegó su cuarto disco, Lines, Vines and Trying Times, y en los meses posteriores grabaron su propia película y varias bandas sonoras.

A pesar de haber anunciado su quinto álbum, este se quedó a medias y en 2013 anunciaron su separación en una emotiva carta de agradecimiento a sus fans.

Regreso estelar en 2019 y sus nuevas vidas

La banda necesitaba un descanso, pero fue mucho más corto del que cualquiera podía esperar. Jonas Brothers estuvo en barbecho poco más de un lustro y el 28 de febrero de 2019 anunciaron por todo lo alto su regreso. Al día siguiente, Sucker estaba sonando en todas partes y se incluyó en Happiness Beggins:

Jonas Brothers - Sucker (Official Video)

Por otro lado, es evidente que el paso del tiempo es irreparable para todos, pero ver a los tres felizmente casados e incluso con hijos resulta abrumador. Sobre todo, llama la atención lo de Joe con Sophie Turner: el sueño de cualquier fan de los Jonas Brothers y Juego de Tronos a partes iguales. Estas dos estrellas pasaron por el altar en 2019 y ya tienen descendencia.

Por su parte, Nick contrajo matrimonio con la actriz Priyanka Chopra en 2018, mientras que Kevin, el mayor de los tres, se casó en con Danielle Deleasa, con quien tiene dos hijos.

Este 2021, tras su gran implicación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la prometedora simpatía que erradian, harán una gira titulada Remember This Tour. ¿Estará un nuevo álbum más próximo que nunca? El lanzamiento del tema que da nombre al tour es prueba suficiente para pensarlo.