La razón por la que Ed Sheeran ha dejado de cantar una de sus canciones más exitosas

Ed Sheeran y dos de sus habituales colaboradores a la hora de componer fueron declarados no culpables por el Alto Tribunal londinense que juzgaba la penúltima demanda de plagio contra el músico inglés. Una sentencia que pese a que ha supuesto una victoria para el intérprete ha dejado un profundo poso de malestar en esta terna de compositores. Tanto es así que desde hace años ha tomado 2 dolorosas decisiones: una de ellas afecta a no volver a cantar una de sus canciones de mayor éxito.

Durante una entrevista con la BBC el solista explicó que después de llegar a un acuerdo económico en la anterior demanda sobre Photograph decidió no volver a interpretar ese tema en directo nunca más.

"Creo que desde muy muy temprana etapa en mi carrera Johnny y yo habíamos escrito la canción Photograph y hubo una reclamación sobre ella. Básicamente se nos recomendó que llegáramos a un acuerdo porque yo estaba de gira y tenía pendiente muchas cosas. Me dijeron que había toda una cultura en torno a esto y que probablemente perdería el juicio así que llegamos a un acuerdo. Creo que desde entonces y también con el caso de Blurred lines, las compuertas se han abierto a una oleada de demandas (...). Personalmente soy contrario a llegar a un acuerdo pero no desde un punto de vista económico. No es un tema económico. Yo he dejado de tocar Photograph desde hace años porque me sentía sucio al hacerlo. Ahora hemos recuperado todos los bits de la canción y sigo sin tocarla porque no es algo económico".

La última vez que se pudo disfrutar de esta canción en vivo y en directo fue en los shows de su gira en 2018 y desde eso hace ya 4 años. Hay que recordar que ese acuerdo económico supuso para Sheeran un coste de 20 millones de dólares además de todo lo que ha venido después según sus propias palabras.

"Estoy feliz porque haya acabado, porque podamos seguir y volver a escribir canciones. Todo esto me produce una profunda tristeza. Estas demandas no non divertidas para nadie. Creo que todas las partes sufren una mala experiencia y creo que eso es algo que nadie discutiría. No es nada placentero" insistía el británico que ya fue muy rotundo durante un comunicado la pasada semana.

"I didn't play Photograph for ages after that... I felt weird about it, it kind of made me feel dirty."



Ed Sheeran tells #Newsnight he regrets settling a previous multi-million pound copyright dispute as it opened the floodgates to other claimshttps://t.co/MNvpv3ejzY pic.twitter.com/dxwjurfHfn — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) April 8, 2022

Ed Sheeran graba todas sus sesiones de composición

Preguntado por cuál sería la posible solución para evitar futuras demandas, Ed Sheeran tiene claro que desde Photograph su remedio es grabar todas sus sesiones de composición: "Lo hago, grabo todas las sesiones de composición y grabación de mis canciones. Desde el caso de Photograph empecé a grabar cada sesión de mi equipo, de mi álbum, porque no quiero que esta situación se vuelva a repetir y lo grabo absolutamente todo. De esta forma cuando haya una demanda de ese tipo puedo presentar el material y decir que no hay nada"

El artista confiesa que esta situación le ha hecho perder algo de la magia que sentía en el estudio de grabación: "Creo que fue una cita de George Harrison cuando dijo que tenía miedo de tocar el piano porque fuera a tocar la nota de otra persona. Y esa es una sensación que personalmente llegué a tener en el estudio. Creo que la mejor sensación del mundo es esa primera idea que te hace escribir una gran canción. Cuando piensas que tienes algo especial y puedes hacerlo crecer. Pero esa sensación se está convirtiendo en, vaya espera miremos que no hayamos tocado nada de nadie, y te encuentras en ese momento cuestionándote a ti mismo".

"En estos casos la conversación siempre gira en torno al dinero. Pero esto no va del dinero. No va del dinero. Va sobre corazón y honestidad. No va de ganar o de perder. De todas formas tienes que ir a un tribunal a defender que no has hecho nada malo".