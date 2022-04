Ed Sheeran, rotundo tras ganar el juicio por ‘Shape of you’: “Estas demandas infundadas tienen que acabarse”

Punto y aparte (veremos si punto y final) al juicio por plagio contra Ed Sheeran. El Alto Tribunal de Londres emitía su veredicto este miércoles declarando no culpable al músico británico en el juicio que se había desarrollado tras la demanda presentada contra él por la autoría de Shape of you. El solista se ha mostrado muy feliz por el fallo pero también muy crítico por el proceso judicial emprendido el artista Sami Chokri y el productor Ross O’Donoghue.

Ambos acusaban al solista inglés de haber plagiado el estribillo de su canción Oh why (2015) para dar vida a Shape of you (2017) reclamando una gigantesca compensación económica al tratarse de una de las canciones más reproducidas de todos los tiempos.

El tribunal londinense presidido por el juez Antony Zacaroli explica que "aunque hay algunas similitudes entre el ‘Oh why’ [de la canción de Chokri] y el ‘Oh I’ [de Shape of You], también hay diferencias significativas. El acusado no copió ni deliberada ni inconscientemente la canción del demandante y las similitudes no pueden considerarse más que un punto de partida ya que la frase Oh I provino de fuentes distintas a Oh Why".

Ed Sheeran, muy duro en un comunicado en vídeo

Tras conocerse la sentencia, Ed Sheeran se ha mostrado duro y rotundo en un comunicado contra la segunda demanda por plagio que afronta. En la primera hubo un acuerdo económico, algo que no se ha producido en la segunda que llegó hasta los tribunales. El británico tiene una explicación para ello y lanza un mensaje hacia el futuro:

Ed’s been dealing with a lawsuit recently and he wanted to share a few words about it all pic.twitter.com/hnKm7VFcor — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) April 6, 2022

"Hola chicxs. Johnny, Steve y yo vamos a hacer un comunicado conjunto que lanzaremos pronto sobre este caso pero quería hacer este pequeño vídeo porque no podía decir nada mientras el juicio estaba celebrándose. Obviamente estoy muy contento con el resultado. Me parece que denuncias como esta se han vuelto demasiado comunes y se está creando una cultura por la que se lanza una acusación con la idea de que llegar a un acuerdo será más económico que ir a juicio, aunque la acusación no tenga ningún fundamento. Es algo que está haciendo muchísimo daño a la industria de los compositores de canciones. Trabajamos con muy pocas notas y acordes en la música pop. Las coincidencias son accidentales porque se lanzan cada día 60.000 canciones cada día en plataformas como Spotify que son unos 22 millones de canciones al año y sólo hay unas pocas notas disponibles. No quiero minimizar el dolor y el daño sufrido por ninguna de las dos partes de este caso pero quiero decir que no soy una entidad, no soy una corporación... Soy un ser humano, un padre, un marido, un hijo... Las demandas no son una experiencia placentera. Espero que este fallo signifique que en el futuro afirmaciones infundadas como estas se puedan evitar. Esto realmente tiene que acabarse. Johnny, Steve y yo estamos muy agradecidos por todo el apoyo que muchos compañeros nos han mandado en las últimas semanas. Deseo que pronto podamos volver a componer canciones y no a tener que demostrar que hemos compuesto esas canciones. Gracias"

Comunicado conjunto de Ed Sheeran, Johnny McDaid y el productor Steven McCutcheon

Tanto Ed Sheeran como el músico Johnny McDaid y el productor Steven McCutcheon lanzaron un comunicado conjunto para congratularse por la sentencia pero poner de relevancia el coste moral y anímico que ha tenido para ellos este juicio. Un proceso en el que el británico tuvo que defenderse de las acusaciones y de los insultos recibidos por parte del abogado de los demandantes que le definieron como una urraca.

"Se habló mucho a lo largo de este caso sobre el coste. Pero hay algo más que un coste financiero. La creatividad tiene un coste. Cuando estamos enredados en juicios, no estamos haciendo música ni dando espectáculos (...) Hay un coste en nuestra salud mental que ha sido inmenso debido al estrés puesto que esto afecta tantos a aspectos de nuestra vida cotidiana como a la vida de nuestras familias y amigos (...). No somos corporaciones. No somos entidades. Somos seres humanos. Somos compositores. No queremos disminuir el daño y el dolor que nadie ha sufrido por esto y, al mismo tiempo, sentimos que es importante reconocer que nosotros también hemos tenido nuestros propios dolores y luchas a lo largo de este proceso (...). Al mismo tiempo, creemos que debe haber un debido proceso para la protección legítima y garantizada de los derechos de autor. Sin embargo, eso no es lo mismo que tener una cultura en la que se presenten fácilmente reclamos injustificados. Esto no es constructivo ni conduce a una cultura de la creatividad" señalan en él.