Antonio David Flores se pronuncia tras su ruptura con Marta Riesco: "Ahora es Maléfica"

Hace tan solo una semana parecía que Marta Riesco estaba viviendo uno de sus momentos más dulces a nivel personal con la llegada de su 35 cumpleaños y una aparente relación estable con Antonio David Flores, con quien había expresado su deseo de casarse y convertirse en madre.

Sin embargo, el pasado 8 de abril la peridista rompía en directo su relación con el ex colaborador de Mediaset tras la negativa de este de asistir a la celebración de su cumpleaños, la gota que colmaba el vaso en una situación cada vez más insoltenible para Riesco, que comentaba: "Me habría encantado que estuviese aquí. Cambié mi día de cumpleaños para que estuviese aquí porque no podía estar el martes. Tampoco ha podido estar hoy. Hay cosas que no dependen de una misma".

Tras la celebración de su cumpleaños y el transcurso del fin de semana, Marta Riesco volvía a aparecer en televisión el lunes 11 de abril en el plató de El programa de Ana Rosa para expresar su decepción con la actitud que habría tomado Antonio David tras la ruptura, que continuaba sin querer hablar con ella ni responder a sus mensajes mientras diferentes medios recogían que estaría haciendo una vida aparentemente normal en Málaga.

La versión de Antonio David

Esa misma tarde, durante la emisión del programa presentado por Sonsoles Ónega, Ya son las ocho, el periodista Aurelio Manzano se pronunciaba sobre lo ocurrido para entregar la versión de la otra parte, explicando: "Durante todos estos días he hablado con mucha gente que me ha dado varias pistas de lo que podría pensar o pasar por la cabeza de Antonio David Flores, y el titular que me dan es 'Yo me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en Maléfica’.

El periodista continuaba explicando las palabras del padre de Rocío Flores: "Quiere decir que él se enamora, es verdad, de una chica discreta, profesional, guapísima… pero, con el tiempo, se va dando cuenta de que tú haces de esto un show y nos cuentas a todos que te quieres casar, que quieres tener hijos y comprar una casita en la playa. Y ya lo último es este show que se formó con todo lo de tu cumpleaños". Ante las declaraciones del entorno del ex colaborador, Marta Riesco preguntaba si Antonio David le había confirmado esta versión, a lo que Manzano contestaba: "No, pero tampoco me lo ha desmentido".

Marta Riesco, sin embargo, no se creía las palabras del periodista y aún así sentenciaba ante la mirada de sus compañeros: "Me parece que Maléfica jamás haría una declaración de amor hacia una persona que, aquí, se le ha puesto como un maltratador".