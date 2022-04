Enrique Iglesias inicia su despedida discográfica con ‘Espacio en tu corazón’

Enrique Iglesias dice adiós. O mejor dicho, dirá adiós a la laboriosa labor de la creación de álbumes de estudio. El artista español que ha conquistado las listas de ventas durante las últimas décadas confirmó en 2021 que había tomado la decisión de dejar atrás el "agotador proceso de grabar discos" y lo haría con un doble álbum final del que en septiembre recibimos la primera entrega. Apenas medio año después, parece haber empezado la cuenta atrás con el segundo volumen gracias al estreno de Espacio en tu corazón.

Esta canción sería el primer single que publica de su último elepé: Final Vol. 2. Un tema que ha servido como apertura para la telenovela mexicana Corazón Guerrero, un auténtico éxito de audiencias que se emite por Televisa y Univision bajo la producción de Salvador Mejía adaptando la trama argentina Valientes, y en el que el español elimina casi toda la producción musical en un hit a voz y guitarra acústica.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que la carrera musical de Enrique Iglesias se topa con la televisión americana. El músico ya prestó sus creaciones a otras series de Televisa como Cuando me enamoro (2011) o Lo que la vida me robó (2013).

A diferencia de las últimas canciones que escuchamos en Final Vol. 1, para este primer adelanto de su álbum Final Vol. 2 el solista ha dejado los toques latinos y urbanos con los que ha arrasado y ha recuperado esa faceta romántica con la que se dió a conocer en nuestro país.

De momento no existe confirmación oficial de cuándo se producirá el lanzamiento de esta nueva aventura musical con la que Enrique Iglesias dirá adiós a los discos pero no a la música: "Esto no significa que no vaya a escribir canciones, me podría llevar cinco años escribir una canción, pero también podría llevarme cinco minutos. Yo escribo la mayoría de mis temas en mi casa, así que es factible, pero este es de momento, mi último álbum y es lo que es, tomé esa decisión en 2016-17 y la mantengo".

En los foros de sus fans se está barajando incluso la teoría de que si en Final Vol. 1 el intérprete optó por los sonidos latinos, urbanos y electrónicos (EDM) que salpicaron su carrera, en esta segunda entrega apostaría por su faceta como baladista. Tendremos que seguir esperando a nuevas noticias pero por fortuna tenemos este baladón para mitigar la espera...

Letra de Espacio en tu corazón de Enrique Iglesias

Hey

Dime si alcanzas a ver en una frase o en un papel

Todo lo que te intenté decir

Yo sé (yo sé)

Tal vez no te vuelva a ver con los mismos ojos que

Nos mirábamos antes de ayer

Todavía me quieres, lo sé muy bien

Sé que nadie puede apagar tu sed

Pero si me voy, sé que perderé

Ese espacio en tu corazón que me robé

Hoy (hoy)

De nuevo se fue el invierno y todo quedó en silencio

Fue que el tiempo no nos perdonó

Entre luces y sombras oscuras que alumbran

Y cubran la escasa ternura que queda atrás

Solo vienes a hacerme llorar

Todavía me quieres, lo sé muy bien

Sé que nadie puede apagar tu sed

Pero si me voy, sé que perderé

Ese espacio en tu corazón que me robé

Todavía me quieres, lo sé muy bien (lo sé muy bien)

Sé que nadie puede apagar tu sed (apagar tu sed)

Pero si me voy, sé que perderé (sé que perderé)

Ese espacio en tu corazón que me robé

Ese espacio en tu corazón

Que me robé

Ese espacio en tu corazón (corazón)

Todavía me quieres, lo sé muy bien

Sé que nadie puede apagar tu sed

Pero si me voy, sé que perderé

Ese espacio en tu corazón que me robé