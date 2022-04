Ed Sheeran y J Balvin por un lado y Harry Styles por otro pueden tener algo grande que celebrar este sábado

Se quedadon a las puertas de la lista la semana pasada Ed Sheeran y J Balvin con los dos temas que presentaban como candidatos. No pudo suceder lo que habría sido histórico: que el británico tuviera a la vez cinco canciones en el chart de LOS40 (de hecho, tras la salida de Bad habits, se quedó con dos). Continúan, por tanto, como aspirantes, y este próximo sábado sí que el pelirrojo podría reunir cuatro singles entre los 40 mejores de la semana si Sigue y Forever my love, que firma a medias con el parcero, ingresan en la clasificación.

J Balvin & Ed Sheeran - Sigue [Official Video]

Son dos canciones muy distintas que están siendo celebradas por los fans de uno y otro. Los amantes del sonido urbano latino seguramente prefieren Sigue, un reguetón romántico al que Sheeran se adapta a la perfección. Los aficionados a las baladas acústicas de pop se sentirán inclinados por Forever my love, que sigue la línea habitual de Sheeran pero muestra a un Balvin melódico como nunca antes se había escuchado. Ambos sencillos son el resultado de una amistad que surgió cuando se conocieron en un gimnasio y que sellaron en un restaurante, como documentaron en redes sociales con el texto: “Primero amistad, después negocios”. La ecuación puede continuar como: “Y por último, la lista”, si reciben los apoyos necesarios con el HT #MiVoto40.

J Balvin & Ed Sheeran - Forever My Love [Official Video]

Se ha unido a ellos en candidatura Harry Styles con su nuevo single, As it was. Es la tarjeta de presentación de su tercer álbum como solista, Harry’s house, que se publicará el 20 de mayo, y ya le ha brindado al ex One Direction todo un récord Guinness al convertirse en la canción más escuchada en su primer día en plataformas de streaming a cargo de un artista masculino: 16.103.849 reproducciones.

Harry Styles - As It Was (Official Video)

As it was, que habla de los estragos que la fama puede causar en la salud mental de un artista, ha debutado en el número uno de la lista de singles más vendidos en Reino Unido, liderato que obtiene por segunda vez en su carrera como solista (en abril de 2017 lo logró con Sing of the times). Styles sigue arrastrando a millones de seguidores en todo el mundo, y es incluso uno de los artistas con los que más sueña la gente, según un reciente estudio. Ahora el sueño de entrar en la lista puede hacerse realidad si las redes se inundan de apoyos con el HT #MiVoto40HarryStyles.

¡Suerte a todos!