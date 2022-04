J Balvin se refugia en su familia tras cancelar su gira por Estados Unidos

J Balvin nos sorprendía hace unos días con la cancelación de la gira, que tenía prevista empezar en las próximas semanas por Estados Unidos. Ahora hemos podido saber que el colombiano ha estado aprovechando este impasse para dedicarse en cuerpo y alma a su pequeño Río, que pronto cumplirá un añito. Una fotografía compartida por el propio artista a través de sus redes sociales así lo demuestra, ya que se ha podido apreciar como el colombiano se entrega por completo para jugar con su bebé.

El intérprete de No me conoce ha compartido una tierna imagen con su hijo a través de su perfil de Instagram. Una instantánea que ha acompañado de unas palabras con las que ha querido hacer un guiño un tanto cómico a la paternidad. “Me habían dicho que me iba a tocar correr, pero no dañarme la espalda baja", ha escrito J Balvin. Esta imagen ha despertado la ternura de todos sus seguidores, que, no han dudado, en comentar esta fotografía tan amorosa entre padre e hijo, en la que además vemos cómo ha ido creciendo el pequeño Río en los últimos meses.

Pese a que esta no es la primera foto que ha compartido el artista de su hijo Río, esta cobra especial interés ya que la ha publicado días después de anunciar la cancelación de su José Tour en el territorio estadounidense, que iba a arrancar el próximo 19 de abril en San Antonio. El colombiano se vio obligado a cancelar su gira unos días antes de empezarla por el propio COVID, ya que según comentó el propio artista se vio obligado a enfrentarse a imprevistos desafíos en producción, algo que iba a condicionar que el artista pudiese dar el mejor espectáculo en sus próximas citas.

Se desconoce cuándo retomará esta gira, lo único que se sabe hasta el momento es que el artista en las próximas semanas anunciará las nuevas fechas de los conciertos para que aquellos que ya han adquirido su entrada puedan aprovecharla.

En definitiva, parece que J Balvin no está atravesando un buen momento profesional, ya que, a la cancelación de su gira, hay que sumarle la nueva canción de Residentes en colaboración con Bizarrap que se ha estrenado recientemente y que carga duramente contra el artista, algo que ya pudimos ver hace unos meses y que provocó un gran revuelo.