Sofía Suescun destrozada ante la inminente pérdida que va a sufrir

Sofía Suescun ha demostrado en más de una ocasión el gran amor que siente por los animales, especialmente por sus perros. Ahora, le toca despedirse de uno de ellos y está rota de dolor.

Ha querido despedirse de antemano de su perro Yako con el que está compartiendo sus últimos días. “Mi Yako, ya son 13 años a tu lado. Me has visto crecer, has sido cómplice de algunas trastadas que hacíamos cuando tenía 14/15 años jeje😜 eras mi mejor excusa para escaparme contigo a ver al chico que me gustaba y decirle a mi madre que es que el paseo se había alargado”, comentaba sobre el tiempo que han compartido.

“Desde chiquitito hasta hoy sigues siendo tímido, siempre generoso y respetuoso con tus hermanos gatunos y perrunos que han ido entrando en casa. Han sido tantísimos recuerdos contigo que no terminaría nunca este texto para simplemente explicarle a la gente ese amor incondicional que siempre has mostrado”, añadía sobre ese amor que solo pueden entender los que tienen animales en casa.

Problemas de salud

“En tus 13 años apenas has tenido problemas de salud, exceptuando el año pasado que nos preocupaste a todos cuando te comiste en navidad un jamón entero y te pusiste súper malito, os acordáis? Me avisaron de que eras muy mayor y que aquella noche que te quedaste ingresado podía perderte, pero te recuperaste como un campeón…”, recuerda sobre uno de los momentos más difíciles que tuvo que pasar a su lado.

Pero fue un espejismo porque las cosas se han complicado. “Y llegaron estas últimas semanas donde has dado un bajón increíble 🥲 empezaste a tambalearte con las patas traseras, quisimos verlo como algo normal, te hicimos pruebas, y definitivamente nos dejaron claro que nada podría mejorar, sino empeorar hasta que llegara el momento de dejarte descansar en paz…”, compartía rota de dolor.

“Cuando somos pequeños nos hablan sobre los milagros, y es ahora cuando confiando en ellos e intentado ayudarte a caminar se me viene el mundo encima🥲 Me alivia verte con ganas de llegar al final del tramo para comerte la salchicha y tu medicación escondida (podéis verlo en el vídeo) pero aun así soy consciente de que esto ya sólo va a peor… ojalá me hubieran enseñado en el colegio a asumir una despedida eterna, una muerte como algo natural, sin sufrimiento, pero duele, duele saber que pronto no te volveré a ver más✨ Te quiero mi Yako…❤️”, compartía con todos sus seguidores junto a varias imágenes junto a su perro.

Mensajes de cariño

No han faltado mensajes de apoyo empezando por el de su chico, Kiko Jiménez: “Yako siempre será eterno, un fiel compañero siempre dispuesto a todo ❤️”. No ha sido el único, el universo Mediaset, entre otros amigos, se han volcado en darle ánimos.