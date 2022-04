Los fans notan una posible conexión con ‘Spider-Man: No Way Home’ en el tráiler de ‘Thor: Love and Thunder’

El primer teaser de Thor: Love and Thunder ya dio muchos titulares a apenas minutos de subirse. El primer vistazo a los crímenes de Gorr, a los demás dioses del Universo Cinematográfico de Marvel o ese potente final fue algo que enloqueció a los fans, aunque otras teorías como la posible bisexualidad de Thor fueron muy celebradas. Ahora, un detalle lo ha conectado directamente con Spider-Man: No Way Home.

La tercera película del trepamuros de Marvel Studios ha desatado todo tipo de posibilidades para los siguientes títulos de la saga, sobre todo por haber abierto la veda del multiverso en la trama general de la franquicia. Aunque el usuario de reddit que se ha dado cuenta de esta posible conexión está lejos de esta posibilidad.

Gracias al primer vistazo a la película -que tanto se ha hecho de rogar-, ha recordado uno de los momentos de No Way Home en el que tímidamente se referenciaba a Nuevo Asgard. Para quien no lo recuerde, este sitio es el reino de Odin en la Tierra, después de que el Ragnarok se produjese y el ataque de Thanos a su nave espacial.

Cuando Peter es el enemigo número 1 gracias a la revelación de su identidad por parte de Mysterio, los medios se centran casi por completo en hablar del ataque con drones en Spider-Man: Lejos de Casa del que culpan al trepamuros directamente. Sin embargo, las noticias de ese preciso instante en el mundo Marvel informan de otro suceso quizá menos grave: una agitación política que "continúa" en Nuevo Asgard.

El tráiler de la cuarta película en solitario de Thor no deja a Valkyria fuera, un personaje esencial en la saga y ya miembro de honor en los Vengadores; aunque lo hace de manera muy diferente a como nos tiene acostumbrados. Lejos de vestir su icónica armadura o de galopar a su caballo alado, aparece ataviada en un traje presidiendo lo que parece una reunión con más gente, con un notable gesto de agotamiento.

Hay que recordar que al final de Endgame el Dios del Trueno se marcha junto a los Guardianes de la Galaxia para patrullar con ellos, abdicando en su leal amiga. Ella acepta el cargo de reina, que ahora sabemos que le vendrá con algún que otro problema. ¿Problemas con los terrícolas, que no terminan de aceptar a los asgardianos, o quizá una guerra entre subditos de la ahora monarca Valkyria?

Teorías aparte, se desconoce qué podrá ser lo que sucede en Nuevo Asgard, pero lo que es seguro es que, de coincidir con el titular visto en Spider-Man, todo pasa de manera simultánea en ambas películas. Aunque viendo los apuros que tiene Peter Parker -y lo bien acompañado que está- durante toda la película, podemos decir con certeza que no se va de viaje interplanetario para encontrarse con Chris Hemsworth.