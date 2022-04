Shaquille O'Neal se sincera sobre el bofetón de Will Smith: “No dejes que la gente haga declaraciones por ti”

A falta de unos días para que el momento más controvertido de los Premios Oscar 2022 cumpla un mes, Shaquille O'Neal se ha pronunciado al respecto. El exjugador de la NBA se suma así a la numerosa lista de celebridades que han dado su opinión sobre Will Smith y el que podría ser considerado el acto más oscuro de su carrera, que incluso llegó a empañar la victoria de su primer galardón de la Academia minutos después.

El chiste de Chris Rock sobre el parecido de Jada Pinkett Smith a la teniente O'Neil -personaje de la película de 1997 del mismo nombre, interpretada por Demi Moore y rapada para la caracterización- hizo que el mítico actor de El Príncipe de Bel-Air se levantase de su sitio para propinarle una buena bofetada. Aunque el presentador procuró seguir como si nada, el mundo entero ya lo había visto.

Por ello, el deportista no ha dudado en dedicarle unos instantes al suceso en su programa, The Big Podcast of Shaq. Hay que destacar que el estadounidense no es ningún extraño hacia estas polémicas, pues protagonizó una muy parecida hace veinte años durante un partido de baloncesto.

Era 2002, y cuando Shaq formaba parte del equipo de los Los Ángeles Lakers, golpeó a Brad Miller, jugador de los Chicago Bulls. El castigo en esa ocasión se alejó de los diez años de veto de la Academia a Smith, ya que le suspendieron por tres partidos y le impusieron una sanción a pagar de 15.000 dólares.

Así,se mostraba de lo más sincero con este episodio de su vida: "Nunca voy a decir que me equivoqué por darle ese puñetazo a Brad Miller. Nunca me vas a oír decirlo, sucedió, y seguimos adelante", comentaba en el programa. Y tras ello, no tardaba en referenciar al suceso del ya ganador del Oscar por su papel en El Método Williams.

"Si le preguntas a diez hombres, cuatro de ellos te dirán: "Yo haría lo mismo por mi mujer, no me preocupan las consecuencias. Ese hombre le faltó el respeto a mi esposa, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Otros dos dirán "No sé" y otros cuatro "estuvo mal, no deberías haberlo hecho". Un ejemplo que presentó muy claro, pero que no terminaba de incluir su opinión al respecto.

Aunque eso cambiaría segundos después, cuando se dirigía ante el micro para apelar directamente al actor. El exjugador se mostró tajante ante un consejo que, a pesar de no saber con seguridad si le llegará, es breve aunque revelador: "No dejes que nadie haga declaraciones por ti", terminaba.

Una pequeña lección de uno de los grandes pivots de baloncesto que seguro que tienen en cuenta sus seguidores, sobre todo teniendo en cuenta su pasado. Y aunque haya sido breve, es más esclarecedora que la de Mel Gibson.