Justin Quiles adelanta su nueva canción: ‘Fuego forestal’

Desde el estudio o desde la playa. Justin Quiles está entusiasmado con su próximo lanzamiento. Una canción que está presentando con el nombre de Fuego forestal y del que ha ofrecido un par de adelantos de su sonido que han entusiasmado a su público.

"Quiero quitarte todo pieza por pieza, que cambies de niña buena a niña traviesa y date una cacha 💨 pa que subas de una pa la Luna yo se que como baila chingas y como bebes fumas, mami a ti no hay quien te enderece cuando estás torcida y me gustas más en el sexo cuando estás bebida 🍷 se muerde los labios y se toca loca loca esta botando to ese calor que acumuló en el día 💦" canta el estadounidense de origen puertorriqueño.

Ritmo de reggaeton clásico y una letra hot de cara al verano son los ingredientes que marcan esta nueva propuesta musical de Justin Quiles que como decimos sólo le queda la fecha de estreno para hacer disfrutar al fandom del solista: "pronto le pongo fecha quien la quiere ????????".

Justin Quiles lleva más de una década labrándose un nombre en la industria musical urbana latina desde que en 2010 publicara la canción Algo contigo. "Esta será la canción que los va a poner a perriar en el verano. Se llama Fuego Forestal. La saco ya????" escribió el intérprete en sus perfiles oficiales en redes sociales.

Y parece que no va a ser el único lanzamiento musical del que seremos testigos en las próximas semanas puesto que a través de sus cuentas ha presentado otro adelanto de otra canción diferente desde el estudio de grabación.

"Tú te pegaste, qué rico como me gustaste. Una noche contigo no fue suficiente porque me buscaste. Y tú que tienes novio, por qué no lo dejas, vente pa casa que yo te dejo pareja. Y si te preguntan hazte la pendeja, él te lo pone y yo sé quién te lo deja Mírate bien date una nalgadita por que te ves muy bien Indika @ryancastrro Envía las voces Avansa 🔥🔥" posteaba en su cuenta de Instagram.

Con estos adelantos y con el entusiasmo de Justin Quiles ya solo nos queda saber cuándo podremos escucharlas al completo y qué colaboradores acompañarán al intérprete en su nueva aventura.