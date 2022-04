¿Guerra abierta entre Karol G y Anuel AA? ¡Las redes arden!

Parecía que pese a la traumática ruptura (que todavía estamos intentando digerir) entre Karol G y Anuel AA había quedado una bonita amistad o al menos un bonito recuerdo de su relación. Sin embago, la publicación y el estreno en el festival de Coachella de la nueva colaboración de la solista con Becky G está generando un gigantesco revuelo.

MAMIII es el nombre de la canción estrenada por Becky G, Karol G bajo la producción de Ovy on the drums que ha generado la polémica del pasado fin de semana. Se sabía desde hacía tiempo que la intérpete estaba lanzando estas indirectas en su música. Pero de las pullas hemos pasado a un enfrentamiento más que directo.

Después de que Karol G estrenara en directo la canción, sus palabras sobre el escenario así como la presentación de su vídeo han hecho saltar este enfrentamiento desde el plano privado al público. Y así podíamos leer en las stories de Instagram del reggaetonero la mezcla tan rara de sensaciones de volver a verse en el hojo del huracan.

"Yo me río, y después dicen que soy yo el que esta estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo, sueltenme en banda que a mi sin cojones me tiene. Y ya es la única reacción mia que van a tener", escribió Anuel AA en su cuenta oficial de instagram.

Sin preocuparse tanto de la estética como Becky G y Karol G, el solista también arremetía contra la pareja musical y dejaba claro que calla bastante más de lo que dice: "Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estan haciendo pensar. Si la gente supiera. Ahi tienen noticia para toda la semana".

No es la primera vez que se proyecta la ruptura sentimental sobre las letras de las canciones. De hecho hace un tiempo Karol G también fue acusada por Anuel AA de sacar algunos trapos sucios en la canción Se Jodioto.

Tras dos años y tres meses juntos la que fuera pareja parece que sigue estando muy presente en su día a día (para bien y para mal). Lo que queda claro es que no parece que vaya a ser una situación que se desvanece con el paso del tiempo.

¿Ha estallado la guerra entre Karol G y Anuel AA? ¿Recurrirán a las tiraeras para seguir sacando trapos sucio unos de otros?