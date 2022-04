Shawn Mendes se sincera en redes sobre su salud mental

Shawn Medes, que estrenaba a finales de marzo su single When you're gone y está en plena preparación de su gira Wonder: The World Tour, se abría a sus seguidores durante la madrugada de este 20 de abril para compartir con ellos en qué momento se encuentra anímicamente.

A través de una nota publicada en su perfil de Twitter, el cantante canadiense explicaba: "Hay veces que me pregunto qué es lo que debería estar haciendo con mi vida y lo siempre escucho de vuelta es 'contar la verdad, ser la verdad'" confesaba ante 26,7 millones de seguidores.

Shawn Mendes se sincera

"Aunque siento que es algo difícil de hacer. Tengo miedo de que si la gente conoce y ve la verdad puedan pensar peor sobre mí. Que puedan aburrirse de mí. Así que en esos momentos en los que me siento peor, interpreto un papel o me escondo. La verdad es que tengo la forma de un chico de 23 años que constantemente se siente como si volase o se hundiese. Quizás es lo que se siente al estar en la veintena, no lo sé, o quizás soy solo yo".

Shawn Mendes no está atravesando su mejor momento a nivel personal, sobre todo a raíz de su ruptura con Camila Cabello a finales de 2021, una ruptura sobre la que escribió también en su single It'll be okay (Todo irá bien), que junto a When you're gone y Summer of Love parecen formar parte del que sería su quinto disco, un proyecto sobre el que todavía no existen noticias.

"La verdad es que quiero mostrarme al mundo 100% real y de la manera más honesta y única posible, sin importar lo que la gente piense, aunque a veces sí que lo haga. A veces realmente no me importa lo que la gente opina y me siento libre. Aunque muchas veces es un problema. Esa es la verdad. La verdad es que incluso con todo el éxito me cuesta sentir que no estoy cayendo. Pongo el poco en lo que no tengo, olvidándome de ver todo lo que he hecho. La verdad es que me siento sobrepasado y sobreestimulado".

Pese a las confesiones de la estrella del pop, Shawn Mendes termina su carta con un mensaje de positivo hacia sus fans, declarando que anímicamente ahora se siente mejor: "La verdad es que también estoy bien. Simplemente estoy intentando contar y ser la verdad. Me gustaría pensar que quizás el contar esto pueda resonar con algunas personas".