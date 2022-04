Tears For Fears recomienda sus canciones favoritas en LOS40 Classic

La perspectiva del pop y el rock que tiene Tears For Fears es única, pues llevan más de 40 años de carrera como grupo y en este tiempo siempre han seguido muy de cerca los sonidos más modernos de cada momento. No podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntar a la banda británica acerca de sus temas favoritos para crear una playlist exclusiva con todas aquellas canciones que, de una forma u otra, les sirven como fuente de inspiración para seguir creando décadas después. Temas clásicos que no pueden faltar, pero también otros más recientes que están llamados a formar parte de nuestra selección musical.

Eso hace que entre el medio centenar de canciones elegidas haya temas de todas las décadas, desde los 70 hasta 2019. Nombres imprescindibles como Elton John, Queen, David Bowie, Bruce Springsteen o Prince conviven con artistas de culto como Elvis Costello, Talk Talk, Bon Iver, Kate Bush o los Flaming Lips.

Su origen británico y nuevaolero no les impide apreciar el R&B o el hip hop como estilos influyentes y de ahí que entre las elegidas haya incunables como White Lines, puro sonido Bronx con Grandmaster Melle Mel, ese otro Brown Sugar que en los 90s convirtió a D'Angelo en icono del neo-soul, o piezas de Outkast o Gnarls Barkley.

Americanas también son las guitarras de Van Halen, los alaridos de Axl Rose o el artie-rock de los Talking Heads, todo ello incluido en su selección. Lo cierto es que su megaéxito con Everybody Wants To Rule The World, tema intergeneracional que a día de hoy sigue enganchando a nuevas generaciones, les ha hecho ser un grupo muy reconocido también al otro lado del océano, ya que con él que llegaron a ser Nº1 en USA y Canadá en el verano de 1985.

Te recordamos que puedes escuchar la playlist completa en la APP de LOS40, donde además encontrarás contenidos exclusivos de tus artistas favoritos.

Tears For Fears es uno de los dúos classic de la historia, un nombre clave en la new wave británica de principios de los 80. Curt Smith y Roland Orzabal han ido plasmando a lo largo de su trayectoria letras que tienen que ver con la humanidad y sus problemáticas, los trastornos psicosociales, muy críticos con las tendencias políticas propias de la época.

17 años después de la publicación de su último disco, lanzaron The Tipping Point, su nuevo trabajo, en el que ambos músicos hablan de un punto de inflexión como forma de encontrar el equilibrio necesario para vivir mejor. Bruno Sokolowicz conversó con los miembros de la banda sobre sus nuevas canciones, la inspiración de sus letras y sus planes de futuro en una amplia entrevista en la que descubrimos todos los entresijos de esta relación profesional tan fructífera.