La Oreja de Van Gogh desvela el secreto sobre cómo pudieron pagar para grabar su primera maqueta

Desde hace tiempo en LOS40 no somos sospechosos: somos fans incondicionales de las redes sociales de La Oreja de Van Gogh. Con mucho sentido del humor son capaces de mantener el contacto con sus seguidores y desvelar cosas que pasan, han pasado o pasarán en el día a día de la banda. Un ejemplo reciente lo tenemos con el secreto recién confesado de cómo pudieron pagar para grabar su primera maqueta.

Recordaréis que hace algo más de un año el quinteto donostiarra nos explicó que en el baúl de los recuerdos de uno de sus amigos había aparecido la cassette de la maqueta en la que grabaron sus primeras canciones: "Llevábamos literalmente años buscándola, pero ha sido un viejo amigo nuestro quien la ha encontrado en el fondo de su desván: ¡nuestra primera maqueta!".

Guardada ahora como un auténtico tesoro por parte del grupo, a través de su perfil en redes sociales han querido contar un poco más sobre cómo se gestó esa maqueta: "Esta es nuestra primera maqueta. Es del 96. Había una canción en español y tres en algo parecido al inglés. “One of these days“ terminaría siendo “El 28” y “The worst nightmare” sería “Pesadilla”, de nuestro primer disco. La grabamos juntando el dinero que teníamos para comprar los apuntes en la universidad. Correcto, no íbamos a clase y comprábamos los apuntes… pero eso es otra historia (o no)".

Los componentes de La Oreja de Van Gogh se quedaron sin los apuntes aquel año (desconocemos si al final asistieron a clase) para intentar perseguir su sueño musical. Hay que decir que esta maqueta grabada en 1996 no fue la que les abrió las puertas de su carrera discográfica sino la que crearían un año después y que según reconocieron solo mandaron a una compañía: Sony Music.

Lo que dejó claro es que en aquella maqueta ya tenían el sentido del humor y la capacidad de reirse de sí mismos: "Las dos últimas canciones estaban cantadas en inglés inventado y, aunque con modificaciones, terminaron siendo El 28 y Pesadilla respectivamente. Si sois buenos y encontramos un reproductor de cassettes igual subimos algún trocito".

Cuando La Oreja de Van Gogh eran 6

La imagen de la maqueta llamó la atención por varios motivos, más allá del valor sentimental de la cinta en sí. La más comentada fue que el grupo contaba entonces con un total de seis componentes: a las voces Amaya (escrito así), Xabi en los teclados, Álvaro como bajo, Haritz en la batería y Luis y Pablo como encargados de las guitarras. Evidentemente, la presencia del nombre de Luis, ese sexto integrante de la banda, suscitó todo tipo de preguntas entre los fans.

Hay que dejar claro que esta fotografía de la maqueta es diferente a la que subieron hace un año por lo que había varias copias de la misma creación.